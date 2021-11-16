Fransız yıldız Paul Pogba'nın Manchester United kariyeri yakın zamanda sona erebilir.

Malumun ilanı.

28 yaşındaki futbolcunun adı son dönemde Juventus ile ciddi şekilde anılıyor. İtalya Serie A devi, eski futbolcusunu geri döndürmek istiyor fakat bunun için ciddi engeller mevcut.

Juventus için Pogba transferi neden zor?

CaughtOffside'da yer alan habere göre Paul Pogba'nın sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olsa bile Juve için bu transfer kolay değil.

Zira Torino ekibinin maaş bütçesi sınırlı ve bu durumu rahatlatmak için bazı oyuncuları elden çıkaramadılar.

Söz konusu oyuncuların başında Aaron Ramsey geliyor. Juve, Galli orta sahayı gönderebilseydi buradan doğacak boşluğu değerlendirip Pogba'yı renklerne katabilirdi. Fakat şu an için kulüp çaresiz.

Juve eğer ocak ayında bu boşuluğu oluşturabilirse, yazın Pogba'yı transfer etme ihtimali yükselebilir.

Pogba'nın Manchester United performansı

2016 yılında 105 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Juventus'tan transfer olan Paul Pogba, Manchester United formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 219 maça çıktı.

Fransız yıldız, söz konusu 2019 karşılaşmada 38 gol atıp 49 asist yaptı.

2021-22 sezonunda 13 maça çıkan Pogba, yedi asist yaparken hiç gol atamadı.

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