Aaron Ramsey, Arsenal'den neden bedavaya ayrılmasına izin verildiğini bilmediğini itiraf etti.

Ramsey, Arsenal'den 11 yıl sonra bedavaya ayrıldı

İddiasına göre, sözleşme görüşmeleri bir anda iptal oldu

Juventus'ta fiziksel olarak acı çekti

NE OLDU? Ramsey, 2019'da Juventus'a transfer olmadan önce Arsenal'de 11 yıl geçirdi. Gunners ile yeni bir sözleşme imzalamanın eşiğindeydi ancak hâlâ bilmediği nedenlerden dolayı sözleşme görüşmeleri iptal oldu.

NE SÖYLEDİ? The Welshman The Times'a konuşan orta saha, şunları söyledi: "Arsenal'ın önerdiği bir sözleşmeyi kabul ettim. Birkaç hafta ortalık sakinleşti. Menajerime 'Hadi artık imzalayalım' diyordum, sonra birden görüşmeler durdu.

"Yeni hocanın gelmesiyle çok fazla değişiklik oldu. Anlamıyorum, tam olarak ne olduğunu hâlâ bilmiyorum."

DAHA BÜYÜK RESİM: Ramsey, yeni bir başlangıç yapmak için Torino'ya taşındıktan sonra fiziksel olarak iyi durumda olmak için mücadele etti, ancak Juventus'taki iki tam sezonunun hiçbirinde 24'ün üzerinde lig maçına çıkamadı. Galli futbolcu, İtalya'daki mücadelesi ile ilgili de şunları ekledi: "Fiziksel olarak zor dönemler geçirdim ve ihtiyacım olan istikrarı yakalayamadım."

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RAMSEY'İ NE BEKLİYOR? Yaz aylarında Nice'e transfer olan Ramsey, sekiz maçta bir gol atıp bir de asist yaptı. Tecrübeli oyuncu şimdi ise Galler'in 22 ve 25 Eylül'de Uluslar Ligi'nde Belçika ve Polonya ile oynayacağı maçlarda forma giymeyi bekleyecek.