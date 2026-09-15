Henk Spaan,Het Parool'dayine puanlar verdi. Bu kez sıra Peter Bosz'daydı. Köşe yazarı, PSV teknik direktörünün Aaron Bouwman'ın sakatlığıyla ilgili açıklamalarına ince bir şekilde soru işaretleri koyuyor. Spaan, Ajax'tan bilgi aldı ve Amsterdam'dan gelen bilgiyi Bosz'un sözlerinin yanına dikkat çekici biçimde koydu.

Van Bommel, De Topper Ajax - PSV (1-3) maçında Bouwman'ı son derece sert bir darbeyle sakatladıktan sonra büyük tepki çekti. Ajaxlı oyuncunun sternumu ezildi ve akciğerinde ezilme meydana geldi.

Bosz, kanat oyuncusuyla ilgili koparılan yaygarayı gülünç olarak nitelendirdi. "Bouwman'ın durumunun iyi gitmesinden ve gelecek hafta yeniden sahada olup antrenmanlara başlayabilecek olmasından dolayı çok mutluyum" diye ekledi.

Spaan, bu açıklamaya soru işareti koyuyor. Fortuna Sittard (1-5) maçı öncesinde teknik direktör Míchel Sánchez'in, PSV hocasından farklı bir güncelleme verdiğini gördü. "Akciğer çevresindeki ağrı nedeniyle dinlenmesi gerekiyor. Milli ara sonrasında dönmesini bekliyoruz" sözlerini Spaan, Ajax teknik adamının ağzından aktarıyor.

"Huh, ama Bosz, Shakhtar (1-1) maçı öncesindeki basın toplantısında farklı bir bilgi vermemiş miydi?" diye yazan 77 yaşındaki köşe yazarı, ardından Ajax'tan bizzat bilgi aldı.

"Ben de bir sorayım dedim: Bouwman gelecek hafta antrenman sahasında olmayacak. En fazla salonda biraz bisiklet sürebilir; tıpkı diz ameliyatı sonrası insanların ayaklarını ve ayak parmaklarını hareket ettirmeye devam etmek zorunda olması gibi. Biz buna rehabilitasyon diyoruz."

"Bu, grup çalışması şeklinde yapılmıyor, sahada hiç değil. Cumartesi gününden beri bu bilmeceyi çözmeye çalışıyorum: Bunu kim daha iyi bilir? Bosz mu, Míchel mi?" diyerek Spaan, köşesini Bosz'a yönelik alaycı bir göndermeyle noktalıyor.