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Ajaxlı Aaron Bouwman (19), gelecekte İngiltere millî takımında da forma giyebilir. Voetbal International ile yaptığı röportajda Bouwman'ın millî takım tercihi konusundaki ikilemi ele alındı.

Haarlem doğumlu Bouwman, bu millî maç döneminde ilk kez Hollanda Ümit Millî Takımı'nın kadrosunda yer alıyor.

Yetenekli savunmacı, daha önce Hollanda'nın farklı yaş gruplarındaki millî takımlarında onlarca kez forma giydi.

Ajax muhabiri Lentin Goodijk ile yaptığı röportajda Bouwman'a, İngiltere adına da oynayabildiği bilgisinin doğru olup olmadığı soruldu.

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Bouwman bunu doğrularken tercihini de hemen netleştirdi: "Hollanda'da çok iyi hissediyorum."

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"Burada bütün yaş gruplarındaki millî takımlarda oynadım. İngiltere de aslında benimle hiç iletişime geçmedi. Bu yüzden Hollanda kesinlikle ilk tercihim," dedi Bouwman.

Bouwman, Jamaika adına da forma giyebilir. Babası Hollandalı; annesi ise İngiltere doğumlu ve yarı Jamaikalı.

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Bouwman daha önce hiçbir büyük turnuvada oynamadı. "Her seferinde kıl payı kaçırdık. Maalesef 17 Yaş Altı ve 19 Yaş Altı takımlarında da öyle oldu. Üzücüydü, bu yüzden artık başarmamız gerekiyor."

"Danimarka Ümit Millî Takımı zorlu bir rakip ama takımımızla bunu başarabiliriz. Rakibimizi iyi analiz ettik. Umarım bu iki maçta işler yolunda gider," diyerek sözlerini tamamladı genç yetenek.