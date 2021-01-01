Aaron Boupendza Galatasaray'a karşı oynayacak mı? Gabon açıkladı

Ülkesi Gabon'un Afrika Uluslar Kupası Elemeleri için milli takım kampında bulunan Aaron Boupendza'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Gabon Futbol Federasyonu, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri için milli takım kampında bulunan Süper Lig'in gol kralı Aaron Boupendza ve Altay forması giyen Andre Poko'nun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Sağlık durumları iyi olan her iki oyuncu da takımdan ayrılarak, karantina sürecine alındı.

ANGOLA-GABON : BOUPENDZA, POKO ET WATCHER POSITIFS, MAYI NÉGATIF.

En marge du protocole sanitaire de la CAF qui exige un test négatif 48 heures avant chaque match, le Gabon a opté pour tester quasi- quotidiennement ses internationaux. pic.twitter.com/CWJHJwKqKW — Fédération Gabonaise de Football - FEGAFOOT (@fegafoot_gabon) March 29, 2021

Galatasaray'a karşı yok

Yaşanan bu gelişmenin ardından Boupendza'nın, takımı Hatayspor'un Galatasaray ile oynayacağı Süper Lig karşılaşmasında forma giyemeyecek olması kesinleşti. Boupendza Gabon'un Demokrotik Kongo Cumhuriyeti'ni 3-0 yendiği maçta ikinci golü atarken Arsenal'in yıldızı Pierre Aubameyang ile birlikte oynamıştı.

Öte yandan Gabon Milli Takımı'nın kariyerini Türkiye'de sürdüren ve Ümraniyespor forması giyen bir diğer oyuncusu Kevin Mayi'nin ise test sonucu negatif çıktı. Galatasaray'ın savunmasında görev yapan DeAndre Yedlin, Marcao ve Christian Luyindama'nın forma giyemeyeceği maçta Hatayspor'un hücum hattı merakla bekleniyor.

Hatayspor sosyal medyadan öğrendi

Ligde oynadığı son üç maçta da galip gelemeyen ve son iki maçtır mağlup olan Hatayspor'da basın sözcüsü Rahmi Vardı Boupendza'nın Galatasaray karşısında forma giyemeyecek olmasını değerlendirdi. Vardı, Boupendza olsa da olsa olmasa da sarı-kırmızılı takım karşısında ellerinden geleni yapacakalarını söyledi:

"Boupendza'nın hastalığını biz de sosyal medyadan öğrendik. Resmi olarak henüz doğrulatma fırsatımız olmadı. Oyuncumuz Türkiye'ye döndüğünde burada gereken testleri yaparak, kamuoyununu bilgilendireceğiz. Aaron olmasa bile Galatasaray karşılaşmasında aslanlar gibi oynayarak kazanan taraf olmak istiyoruz"