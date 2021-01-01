Aaron Boupendza, Galatasaray maçının kadrosunda neden yok?

Hatayspor'un Gabonlu golcüsünün Galatasaray karşısında oynayabileceği düşünülüyordu, ama Boupendza kadroda yer almadı.

Gabon'un 2021 Afrika Uluslar Kupası'nda Demokratik Kongo ile oynadığı karşılaşmada bir gol atan Aaron Boupendza'nın ardından yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

Bu hafta sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Hatayspor'da golcü oyuncunun forma giyip giyemeyeceği merak konusu oldu.

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Boupendza'nın son testinin negatif çıktığını söyledi.

Rahmi Vardı neler söylemişti?

A Spor' a açıklamalarda bulunan Vardı, şu ifadeleri kullandı:

"Boupendza'nın koronavirüs testi negatif çıktı. 12-13 saat sürecek bir yolculuğun sonrasında cuma gecesi Hatay'da olacak.

"Galatasaray maçında görev alıp, almayacağına teknik heyet karar verecek."

Aaron Boupendza, Galatasaray maçında neden oynayamadı?

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Aaron Boupendza'nın son yapılan testinin de negatif çıktığını açıkladı.

"Oyuncumuz Aaron Boupendza'nın Türkiye'de yapılan ikinci testi de negatif çıkmıştır ve oynamasında bir sakınca kalmamıştır. Oyuncumuzun oynayıp oynamaması ile ilgili son kararı hocamız verecektir."

Tüm bu gelişmelere rağmen Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, golcü oyuncuyu maç kadrosuna almadı. Genç teknik direktör maçtan önce beIN Sport'a yaptığı açıklamada, "Boupendza'nın Covid süreci dolmadı. Bu yüzden onu değerlendiremiyoruz. Ayrıca yaklaşık 15-16 saatlik bir yolculuk yaptı." ifadelerini kullandı.

Akdeniz ekibi Galatasaray karşısında 20 kişilik bir kadroyla yer aldı ama Gabonlu oyuncu maç kadrosuna dahil olamadı.

Aaron Boupendza bu sezon ne yaptı?

Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'un sezon başında transfer ettiği Boupendza, 26 lig maçında 18 gole imza atarak gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

Gabonlu oyuncu, 2016'da ülkesinin Mounana takımından Bordeaux'nun altyapısına transfer olmuştu.

2020 yılına kadar Fransız ekibi tarafından bazı takımlara kiralık olarak gönderilen Boupendza sezon başında Hatayspor ile iki yıllık sözleşme imzalamıştı.