Aaron Boupendza, Galatasaray maçında oynayacak mı?

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Aaron Boupendza'nın durumuyla ilgili açıklama yaptı.

2021 Afrika Uluslar Kupası D Grubu'nda mücadele eden Gabon'un Demokratik Kongo ile oynadığı karşılaşmada bir gol atan Aaron Boupendza'nın koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Yıldız oyuncudan, Hatayspor'a müjdeli haber geldi.

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı neler söyledi?

Süper Lig'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Hatayspor'un Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, A Spor'a açıklamalarda bulundu.

"Aaron Boupendza'nın koronavirüs testi negatif çıktı. 12-13 saat sürecek bir yolculuğun sonrasında Cuma gecesi Hatay'da olacak. Galatasaray maçında görev alıp, almayacağına teknik heyet karar verecek."

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak. 3 Nisan günü oynanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Aaron Boupendza bu sezon ne yaptı?

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'un sezon başında transfer ettiği Aaron Boupendza, 26 lig maçında 18 gole imza atarak gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

Aaron Boupendza'nın kariyerinden satırbaşları

Gabonlu oyuncu, 2016'da ülkesinin Mounana takımından Bordeaux'nun alt yapısına transfer oldu.

2020 yılına kadar Fransız ekibi tarafından bazı takımlara kiralık olarak gönderilen Boupendza sezon başında Hatayspor ile iki yıllık sözleşme imzalamıştı.