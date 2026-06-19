Aad de Mos, “De Oranjezomer” programında Arno Vermeulen hakkında sert açıklamalarda bulundu. Eski teknik direktör, NOS’un futbol sorumlusuna karşı hâlâ kin besliyor ve uzun bir tirada başladı.

“Seni televizyonda pek sık görmüyoruz, Aad. Neden acaba? Mesela NOS’ta seni görmüyorum,” diye sordu Hélène Hendriks. “Hayır, ama orada bir ukala var. O beyaz Çinli orada oturuyor,” dedi De Mos, Vermeulen’i kastederek.

Hendriks, Vermeulen’in yayın kuruluşundaki futbol şefliği görevinden ayrılacağını vurguladı. “Evet, ama onun elbette büyük hayalleri var,” diye cevapladı De Mos sert bir şekilde. Ardından sunucu, 79 yaşındaki Laheyli’nin neden Vermeulen’in hayranı olmadığını sordu.

“O bütün gün hiçbir şey yapmıyor, o ‘boş kutular beyefendisi’,” dedi eski teknik direktör. “Hayır, değil mi?” diye gülerek yanıtladı Hendriks. Ardından De Mos, Vermeulen hakkındaki tiradına devam etti. “Hatta ‘Robert Eenhoorn’un (Feyenoord genel müdürü) yerine geçebilirim’ diyecek kadar da küstah. Bunu söylemeyi nasıl aklına getirirsin?”

De Mos mırıldanmaya devam etti ve henüz sakinleşmiş gibi görünmüyordu. “Bir genel müdür futbol camiasından gelmelidir.” Hendriks, Vermeulen’in neden Eenhoorn’un yerine geçemeyeceğini bilmek istedi. “Belki de sandığından daha fazlasını yapabilir,” dedi 45 yaşındaki Breda’lı. De Mos ise kesin bir şekilde yanıt verdi. “Hayır, buna inanmıyorum.”

Rutger Castricum konuyu bir şakayla geçiştirdi. “Şimdi tüm Çinliler kızgın, bunu biliyorsun, değil mi?” dedi, Rafael van der Vaart’ın Japonlar hakkında yaptığı ve büyük yankı uyandıran açıklamaya atıfta bulunarak. “O İsveçliler birbirine benziyor,” diye karşılık verdi De Mos şakayla.