A2 TV nasıl izlenir? A2 TV'nin frekansı ne? A2 TV hangi platformlarda var? Türksat, Digiturk, D-Smart, Tivibu'da var mı?

Türkiye Kupası maçlarının da yayınlandığı, ATV'nin kardeş kanalı A2 TV'yi izlemek için yapmanız gerekenler.

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ederken bazı maçlar A2 TV'den ekrana geliyor. Nispeten yeni bir kanal olan A2 TV'yi nasıl izlerim, A2 TV'nin frekans bilgileri neler, A2 TV canlı yayını nasıl izlenir gibi soruların yanıtlarını burada bulabilirsiniz.

Türkiye Kupası, Turkuvaz Medya Grubu'na ait ATV, A Spor ve A2 TV kanallarından ekranlara getiriliyor. Müsabakaların büyük bir kısmı A Spor'dan yayınlanıyor olsa da, zaman zaman ATV ve A2 TV de maçları canlı olarak ekranlara getiriyor.

Peki izleyiciler A2 TV'yi Türksat uydusundan nasıl bulacaklar? Digiturk, D-Smart, Tivibu vb platformları kullanan futbolseverler, A2 TV'yi kaçıncı kanaldan seyredebilecekler?

A2 TV Türksat frekansı

Frekans: 11999

Sembol Oranı: 11666

Polarizasyon: Vertical (Dikey)

FEC: 3/4

Modulasyon: DVBS2-8PSK

A2 TV: Digiturk, D-Smart, Tivibu, Kablo TV, Turkcell TV+

Digiturk: 35. Kanal

D-Smart: 277. Kanal

Tivubu: 59. Kanal

Kablo TV: SD 928. Kanal / HD 31. Kanal

Turkcell TV: 29. Kanal