Tecrübeli yorumcu, yaptığı açıklamaların ardından Portekizli hocayı çok sert eleştirdi.

Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rennes maçı öncesinde konuştu ve grubun iki favorisi olduğunu söyledi.

Portekizli menajere göre, Fenerbahçe bu favoriler arasında bulunmuyor.

Bu açıklamalar üzerine gündem olan Jesus'a en büyük eleştiri A Spor yorumcusu Kemal Belgin'den geldi.

Ne söylendi?

Kiev ve Rennes favori olduğunu vurgulayan Jesus, "Zor bir maça çıkacağız, zor bir maç olmasını bekliyoruz.

"Fransa, hem kulüpler hem de milli takımlar konusunda çok üst düzey...

"Bana göre bu grubun iki favorisi Rennes ve Dinamo Kiev. Biz de gruptan çıkmak için mücadele edeceğiz. Yarın buradan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz.

"Şu ana kadar düşüncem bu şekilde. Onların favori olduğunu düşünüuorum. Tabii ki maçlardan sonra bu durum değişebilir.

"Puanlar kazandıktan sonra, maçlar kazandıktan sonra bu durum değişebilir, ancak şu an grubun favorisi onlar" dedi.

AA-GOAL

Kemal Belgin ne söyledi?

Belgin, bu açıklamaların ardından A Spor'da yaptığı yorumda adeta çılgına döndü ve Ali Koç'a seslendi.

"Şu anda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yerinde olsam, Jorge Jesus'un sözleşmesini hemen bugün feshederim."

Kemal Belgin, Portekizli hocanın bu açıklamasına anlam veremedi ve tecrübeli menajerin konuşmasını yeniden izlemek istedi.

AA

Rennes - Fenerbahçe maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi grup maçında Fenerbahçe, perşembe akşamı 22.00'da Fransız ekibi Rennes deplasmanında olacak.

İlk maçlarını kazanan iki takımın mücadelesini kazanan takım grubun zirvesine oturacak.

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