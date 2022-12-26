Canlı yayında, iki yorumcu arasında tansiyon yükseldi.

Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'a 2-0 mağlup olarak Süper Lig'de liderliği Galatasaray'a kaptırdı.

Sarı-lacivertli ekip, Crespo'nun ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle mücadelenin 57. dakikasında 10 kişi kaldı ve kalesinde 2 gole engel olamayınca sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Maçın ardından Karadeniz ekibinde büyük bir sevinç yaşanırken sarı-lacivertli ekipte ise bir hüzün hakimdi...

Mücadelenin ardından Fenerbahçeli Mert Hakan'ın yaptığı açıklamalar ise dev derbi sırasında istenmeyen olayların yaşandığına işaret ediyordu.

Mert Hakan ne söyledi?

BeIN Sports'a açıklamalarda bulunan Mert Hakan, şu ifadeleri kullandı: "Ortada giden bir maçtı, iki takım da iyi mücadele etti.

"İkinci yarı her Trabzonspor maçında olduğu gibi yine 10 kişi kaldık. Beklediğimiz bir şeydi, hafta içi idmanlarda 10 kişi oynamaya hazırlandık.

"Ama ben ısınırken, güvenlik görevlisi bana saldırıyor. Alışmışlar rahatlığa. Konuşmayalım, efendi gibi duralım diyoruz...

"Adam görevli, bana hareket yapıyor, sonra da susmamı bekliyorlar! Kimden geliyor bu rahatlık? Geçen sene son maçta da bunlar oldu! Güvenlik, polis görevlisi...

"Bana saldırdılar. Biz de bu vatanın evladıyız, ne yaptık? Yapmayın! Herkes işini yapsın! Yazık günah! Dünyayı kurtarmıyoruz. Bir sakin olun."

Bu açıklamalar, maçın ardından çok konuşuldu ve A Spor'da yayımlanan Artı Futbol programında da ele alındı.

İki yorumcu arasında tansiyon yükseldi

Bu sırada A Spor'un yorumcularından Gürcan Bilgiç, "Trabzonspor maçı içerisinde çok şey oldu. Maçta güvenlik görevlisi ve Mert Hakan'ın tartışmaları yüzünden ısındıkları yerler değişti. Bir şeyler oldu maçta" dediğinde bir diğer yorumcu Zeki Uzundurukan, Bilgiç'e tepki gösterdi.

Durukan, "Ya bırak Allah aşkına, ne oldu maçta? Maçta hiçbir şey yok, çok şey oldu diyorsun. En ufak bir şey olmadı.

"Mert Hakan, hiçbir şey olmadığı maçta ortamı germek için açıklama yapıyor. İstanbulda olanları biliyoruz. Olanların üstünü kapatıyorsunuz.

"Trabzon’da tertemiz bir maç oldu. Ne kadar güzel ya. Çok şey olmuş. En ufak bir şey olmadı. Trabzon, aslanlar gibi oynadı. Ne olmuş? Görüntüleri görelim o zaman bir şeyler olmuşsa...

"Taraftarın yaptığı doğru değil tamam da her trübünde böyle fanatikler olur" dedi.

İkili arasındaki tartışma çok uzun sürmedi, ancak tansiyon bir anlığına yükseldi.