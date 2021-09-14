A Millî Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz oluyor

TFF, Alman teknik direktör ile masaya oturdu.

Şenol Güneş ile yollarını ayıran A Mîlli Takım'da Stefan Kuntz dönemi başlıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul'a gelen Alman teknik direktör Stefan Kuntz ile anlaşmaya vardı.

Vole App'ten Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre A Millî Takım yetkilleri ile el sıkışan Kuntz, bugün teknik heyetini şekillendirmek ve Almanya Futbol Federasyonu ile olan prosedür işlemlerini tamamlamak için İstanbul Havalimanı'ndan Frankfurt'a uçacak.

Stefan Kuntz'un kariyeri

1995-96 sezonunda Beşiktaş forması giyen Kuntz, 1999'da futbol kariyerini sonlandırdı ve teknik direktör oldu.

İlk olarak Borussia Neunkirchen'i çalıştıran Alman hoca, daha sonra Karlsruhe, SV Waldhof Mannheim, Weiss Ahlen takımlarının teknik direktörlüğünü yaptı.

2016 yılında Almanya U-21 Millî Takımı'nın başına getirilen Kuntz, beş yıldır bu görevi üstleniyor. Alman teknik direktör ayrıca 2021 yılında iki ay geçici olarak da Almanya Millî Takımı'nı çalıştırdı.

Ne olmuştu?

A Millî Futbol Takımı'nın aldığı kötü sonuçların ardından Türkiye Futbol Federasyonu, Şenol Güneş ile yolların ayrıldığını şu sözlerle açıkladı:

"A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir.

Ülkemize önemli başarılar yaşatan değerli hocamız Sayın Şenol Güneş’e görev sürecindeki çalışmaları ve Türk futboluna yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz."

Görünen o ki Türkiye, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde yoluna Stefan Kuntz ile devam edecek.