A Milli Takım'ın maçları seyircili mi seyircisiz mi oynanacak?

Türkiye Milli Takımı 9,5 ay sonra Sivas'ta sahaya çıkıyor. Peki Macaristan'la oynanacak mücadeleyi seyirciler tribünden izleyebilecek mi?

A Milli Takımı B Ligi 3. Grup'ndaki ilk maçında Macaristan ile karşılaşacak.

Milli Takım, EURO 2020'nin 1 yıl ertelenmesi ve salgın nedeniyle alınan tedbirlerin ardından, 9,5 ay sonra ilk maçını oynayacak.

Müsabakada, Futbol Federasyonundan hakem Artur Dias düdük çalacak. Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Hugo Miguel olacak.

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Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda 21:45 başlayacak olan karşılaşma salgın tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

UEFA Başkanı Ceferin daha önce yaptığı açıklamada UEFA Süper Kupa mücadelesinin %30 kapasite ile oynanabileceğini açıklamıştı. Ancak dışında henüz sağlık protokolleri çerçevesinde seyircili maç oynanmadı.

A Milli Takım, 6 Eylül Pazar günü ise gruptaki ikinci maçında deplasmanda ile karşılaşacak. Bu maç da seyircisiz olarak Belgrad'da oynanacak.