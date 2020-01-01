A Milli Takım'ın maçları seyircili mi seyircisiz mi oynanacak?
Türkiye A Milli Takımı UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup'ndaki ilk maçında Macaristan ile karşılaşacak.
Milli Takım, EURO 2020'nin 1 yıl ertelenmesi ve salgın nedeniyle alınan tedbirlerin ardından, 9,5 ay sonra ilk maçını oynayacak.
Müsabakada, Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Artur Dias düdük çalacak. Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Hugo Miguel olacak.
Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda 21:45 başlayacak olan karşılaşma salgın tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.
UEFA Başkanı Ceferin daha önce yaptığı açıklamada UEFA Süper Kupa mücadelesinin %30 kapasite ile oynanabileceğini açıklamıştı. Ancak Fransa Ligue 1 dışında henüz sağlık protokolleri çerçevesinde seyircili maç oynanmadı.
A Milli Takım, 6 Eylül Pazar günü ise gruptaki ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak. Bu maç da seyircisiz olarak Belgrad'da oynanacak.