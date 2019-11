A Milli Takım'ın EURO 2020'deki rakipleri belli oldu

Türkiye'nin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki rakipleri ve maçlarını oynayacağı şehirler belli oldu.

A Milli Takım'ın da katılacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup kurası çekildi. Romanya'nın başkenti Bükreş'de gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda , A Grubu'nda İtalya , İsviçre ve ile eşleşti.

Elemeler vasıtasıyla 20 ülke EURO 2020'ye direkt katılma hakkı kazandı. Turnuvada mücadele edecek son 4 ekip, Mart 2020'deki play-off maçları sonunda belli olacak.

Play-off etabı A Grubu'nda İzlanda - Romanya (İZL - ROM) ve Bulgaristan - Macaristan (BUL - MAC) , B Grubu'nda Bosna Hersek - (BOS - KİR) ve Slovakya - İrlanda Cumhuriyeti (SVK - İRL) , C Grubu'nda İskoçya - İsrail (İSK - İSR) ve Norveç - (NOR - SRB) , D Grubu'nda ise Gürcistan - Belarus (GÜR - BLR) ve Kuzey Makedonya - Kosova (MAK - KOS) müsabakaları oynanacak. Eleme usulü yapılacak maçların kazananları, grup birincisi olarak finallere katılabilmek için karşı karşıya gelecek.

EURO 2020 GRUPLARI

A GRUBU B GRUBU C GRUBU 🇮🇹 İtalya 🇧🇪 🇺🇦 🇨🇭 İsviçre 🇷🇺 🇳🇱 🇹🇷 TÜRKİYE 🇩🇰 🇦🇹 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Galler 🇫🇮 Finlandiya GÜR, BLR, MAK, KOS ya da ROM* D GRUBU E GRUBU F GRUBU 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 İngiltere 🇪🇸 İspanya 🇩🇪 🇭🇷 🇵🇱 🇫🇷 🇨🇿 Çekya 🇸🇪 İsveç 🇵🇹 İSK, İSR, NOR, SRB BOS, KİR, SVK, İRL İZL, BUL, MAC ya da GÜR, BLR, MAK, KOS*

Not: Eğer play-off A yolundan gelen takım Romanya olursa, Romanya C Grubu'nda yer alacak. Aksi takdirde play-off A yolundan gelen takım (İzlanda, Bulgaristan, Macaristan) F Grubu'na, play-off D yolundan gelen takım ise (Gürcistan, Belarus, Kuzey Makedonya, Kosova) C Grubu'na düşecek.

Tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecek

Avrupa Şampiyonası organizasyonunun 60. yıl dönümüne denk gelmesi dolayısıyla EURO 2020, tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecek.

Şampiyonaya A Grubu'nda (İtalya) ve Bakü (Azerbaycan), B Grubu'nda Saint Petersburg (Rusya) ve Kopenhag (Danimarka), C Grubu'nda Amsterdam (Hollanda) ve Bükreş (Romanya), D Grubu'nda Londra (İngiltere) ve Glasgow (İskoçya), E Grubu'nda Bilbao (İspanya) ve Dublin (İrlanda Cumhuriyeti), F Grubu'nda ise Münih (Almanya) ve Budapeşte (Macaristan) ev sahipliği yapacak.

İtalya'nın başkentindeki Roma Olimpiyat Stadı'nda 12 Haziran'da yapılacak açılış maçıyla başlayacak EURO 2020, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda 12 Temmuz'da oynanacak final müsabakasıyla sona erecek.

Şampiyonada son 16 turu karşılaşmaları, Amsterdam, Bilbao, Bükreş, Budapeşte, Kopenhag, Dublin, Glasgow ve Londra'da, çeyrek finaller ise Bakü, Münih, Roma ve Saint Petersburg'da gerçekleştirilecek.

Yarı finaller ve final ise Londra'da 90 bin kişi kapasiteli Wembley Stadı'nda oynanacak.

Türkiye maçlarını hangi şehirlerde oynayacak?

A Milli Takım, A Grubu'na düştüğü için EURO 2020'deki maçlarını Roma ve Bakü şehirlerinde oynayacak.

Turnuvanın açılış maçında İtalya ile Roma'da oynayacak olan Türkiye, Galler ve İsviçre ile oynayacağı maçları Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapacak.

A Milli Takım'ın EURO 2020'deki fikstürü

Türkiye'nin turnuvada grup aşamasında oynayacağı maçların programı şu şekilde:

12 Haziran : TÜRKİYE - İtalya (Roma)

17 Haziran : TÜRKİYE - Galler (Bakü)

21 Haziran : İsviçre - TÜRKİYE (Bakü)

EURO 2020 formatı

EURO 2020'de takımlar 4'erli 6 grupta yer alacak. Gruplarda oynanacak 3'er karşılaşmanın ardından ilk iki sırada yer alan 12 takım bir üst tura yükselecek.

Bu 12 takımın yanı sıra, en iyi puana sahip 4 üçüncü de son 16 turuna adını yazdıracak.

Son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final maçları ise tek maç eleme usulüne göre oynanacak.