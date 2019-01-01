A Milli Takım'da Türkiye doğumlu oyuncuların şans bulma oranı

Fransa karşısına çıkan 11'deki oyuncuların 8'i Türkiye doğumluydu. Bu durum, Mircea Lucescu ve Fatih Terim dönemlerinde nasıldı?

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in karşısında çıkardığı ilk 11'deki 8 futbolcunun doğumlu olması dikkat çekmişti.

Bu durum aklımıza yakın dönemdeki diğer kadroları ve o kadrolardaki Türkiye doğumlu oyuncuların yüzdelerini getirdi ve Opta verileriyle yakın dönemi inceledik. 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nden itibaren takımı çalıştıran Fatih Terim, Mircea Lucescu ve Şenol Güneş'in kadrolarının hangisinde, Türkiye doğumlu oyuncuların yüzdesi daha fazlaydı?

Terim 'in bu süreçte A Milli Takım'da ilk 11'de şans verdiği futbolcular arasında Türkiye doğumlu futbolcuların oranı yüzde 72 ,

Lucescu 'da bu yüzde 66 'ya düşüyor,

Güneş 'in beş maçlık süreçte (İzlanda maçı dahil değil) ilk 11'de şans verdiği tüm futbolcular arasında Türkiye doğumlu olanların oranı ise yüzde 68 olmuş durumda.

Toplam dakikaların yüzde kaçı Türkiye doğumlulara gidiyor?

Bu süreçte Fatih Terim tarafından ilk 11'de ya da yedekten sahaya sürülen futbolcular arasında Türkiye doğumlular toplam 5.484 dakika aldılar. Türkiye dışında doğanların toplam dakikası ise 2.436 oldu. Bu durumda Türkiye doğumlu olanlar, toplam dakikaların yüzde 69.2'sini almış oluyorlar.

Mircea Lucescu döneminde toplam dakika 10.599 olurken, bu dakikaların 6.199'u Türkiye doğumlu oyunculara gitti. Bu, yüzde 63.1 'e tekabül ediyor.

Şenol Güneş döneminde ise, şu ana dek, toplam 3.402 dakikanın 1.548'i Türkiye doğumlu oyuncuların oldu. Bunun karşılığı yüzde 68.7.