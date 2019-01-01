A Milli Takım'da değişiklik! Gökhan Akkan yerine Altay Bayındır

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda kaleci Gökhan Akkan sakatlığı nedeniyle kamptan ayrılırken, yerine Altay Bayındır kadroya dahil edildi.

A Milli Futbol Takımı'nda kaleci Gökhan Akkan sakatlığı nedeniyle kamptan ayrılırken, yerine Bayındır kadroya dahil edildi.

A Milli Takım'ın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 14 Kasım'da İstanbul'da İzlanda ve 17 Kasım'da deplasmanda Andorra ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosunda yer alan Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan, sakatlığı nedeniyle kamptan ayrıldı. Akkan'ın yerine 'nin genç file bekçisi Altay Bayındır ay-yıldızlıların kamp kadrosuna dahil oldu.

TFF'nin sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İzlanda ve Andorra ile oynayacağı EURO 2020 Eleme maçları için İstanbul'da kampa giren A Milli Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Çaykur Rizespor A.Ş. kalecisi Gökhan Akkan'a yapılan detaylı tetkik ve muayenelerin ardından, kulüp takımında ayak bileğinden yaşamış olduğu sakatlığın A Milli Takım'ın maçlarına kadar düzelmeyeceği anlaşıldığından, futbolcu aday kadrodan çıkarıldı. A Milli Takım kadrosuna Gökhan'ın yerine Ümit Milli Takımımızın ve Fenerbahçe A.Ş.'nin kalesini koruyan Altay Bayındır dâhil edildi."