A Milli Takım'da 4 futbolcu kadrodan çıkarıldı

Millilerde sakatlıkları bulunan Zeki Çelik ve Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra Cengiz Ünder ve Enes Ünal kadrodan çıkartıldı.

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki son maçında 18 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda 4 futbolcu, aday kadrodan çıkartıldı.

Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sakatlıkları bulunan Zeki Çelik ve Çağlar Söyüncü, maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Cengiz Ünder ile teknik direktör Şenol Güneş tarafından izin verilen Enes Ünal, 23 kişilik Macaristan maçı kadrosunda yer almayacak.