İtalyan teknik direktör EURO 2024 öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulunurken, Arda’nın Real Madrid’deki durumu için çarpıcı sözler söyledi.

Türk futbolu lider Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk rekabetine odaklanırken, yaz aylarında düzenlenecek EURO 2024 için geri sayım da başladı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, katıldığı bir etkinlikte Real Madrid’de fazla forma şansı bulamayan milli futbolcu Arda Güler’in durumunu ve şampiyona için kadro tercihlerini değerlendirdi.

Montella ne söyledi?

Arda’nın büyük bir yeteneğe sahip olduğunun altını çizen İtalyan teknik direktör, “Çok az oynuyor. Umarım bundan sonra daha fazla oynar. Çok yetenekli bir futbolcu. Onu çok yakından takip ediyoruz. EURO24'e 20+3 oyuncu davet edeceğiz. Fiziksel olarak iyi olanları ve maç oynayan isimleri çağıracağız. Hayallerimiz, arzularımız ve heveslerimiz olacak. Bunun için sıkı çalışmalıyız. En üst seviyede olmalıyız” ifadelerini kullandı.

Bu sezon Real Madrid formasını ligde 28, tüm kulvarlarda ise 87 dakika giyen Arda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süre takıma adapte olamamıştı. Carlo Ancelotti’nin genellikle Hırvat yıldız Luka Modric’in mevkisinde görev verdiği Arda, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig’deki 20 karşılaşmaya dört ve üç asist sığdırarak, göz kamaştırmıştı.