Alman hoca, Fenerbahçe'nin koşu mesafesine dikkat çekti.

A Millî Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Süper Lig'de etkileyici bir futbol oynayan Fenerbahçe'nin bu başarısını, takımn çok fazla koşmasına bağladı.

Alman hoca, aynı örneği şu an Almanya Bundesliga lideri olan Union Berlin için de verdi.

Kuntz ayrıca her şeyin temelinin çok fazla mücadele etmek olduğun vurguladı.

Ne söylendi?

Türkiye'nin UEFA Uluslar C Ligi 1. Grubu'nda Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından konuşan Kuntz, şunları söyledi:

"Almanya'da Union Berlin lider. Neden? Çünkü daha fazla koşuyorlar. Fenerbahçe son maçında 118 kilometre koştu.

"Her şeyin temeli bu. Oyuncu mücadele ederken acı hissetmeli. Acıyı yenip, ötesine geçerek başarılı olmak için mücadele etmeli."

Stefan Kuntz'u ne bekliyor?

A Millî Takım, UEFA Uluslar B Ligi'ne yükselmeyi garantiledikten sonra pazar günü deplasmanda Faroe Adaları ile karşı karşıya gelecek.

Bu deplasmandan alınabilecek bir farklı galibiyet, Lüksemburg maçının ardından eleştirilen Kuntz'u da rahatlatmış olacak.