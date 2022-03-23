Türkiye A Millî Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, perşembe akşamı oynanacak Portekiz maçı öncesinde basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rakibin harika oyunculardan kurulu bir takımdan oluştuğunu söyleyen Alman hoca, ay-yıldızlı ekibin de kalitesine vurgu yaptı.

Kuntz, şansın da önemli bir faktör olduğunun altını çizdi.

Ne söylendi?

Türkiye'de göreve başlamasının üzerinden çok fazla zamanın geçmediğini vurgulayan Kuntz, karşılaşma ile ilgili şunları söyledi:

"Göreve geldiğimizden beri hem mevcut maçlar, hem geleceğe doğru adımlar için çalışıyoruz. Portekiz karşısında yarın sahada aktif olacağız.

"Rakibin oyunundan çok sizin ne yapacağınız önemli. Buna göre çalışıyoruz. Rakibin harika oyuncuları var.

"Bizim de harika oyuncularımız var. Maç planımız olması gerekiyor ve buna göre hareket etmeliyiz.

"Reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Bunun üzerine çalıştık. Büyük takımlara karşı mücadele potansiyeli yüksek bir takımımız var. Futbolda günlük düşünmek lazım. Biraz şans da gerek. Bütün futbolcuların iyi oynaması lazım. Biliyorsunuz ki benim daha sekiz ayım olmadı."

Letonya maçı sonunda ağladığı hatırlatılan Kuntz, bu soruyu esprili bir dil ile yanıtladı.

"Portekiz'i elersem ağlamayacağım. Ama bunu niye burada sordunuz? Portekiz'de kimse benim ağladığımı bilmiyordu.

Ben de sizinle ilgili bir şey öğrenince herkese söyleyeceğim."

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