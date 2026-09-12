A Milli Takım Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un gözleri önünde: Noah Atubolu, Mainz karşısında inanılmaz penaltı rekorunu geliştirdi

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un gözleri önünde Hessen ekibi, 1. FSV Mainz 05 deplasmanındaki derbiyi 3-1 (2-0) kazandı.

Üç puanda büyük pay ise uzmanlık alanı olan penaltı kurtarışlarında yaptığı başarılı bir kurtarışla Atubolu'nundu.

43. dakikada Frankfurt, eski Mainzlı Jonny Burkardt'ın golüyle 1-0 öndeydi ve ev sahibi ekip eşitlik için büyük bir fırsat yakaladı. Kaptan Nadiem Amiri penaltı noktasına geldi.

Noah Atubolu, Bundesliga'da üst üste 6. penaltısını kurtardı

Ancak Amiri de daha önce 24 yaşındaki kaleci büyücüsüne karşı penaltı kullanan beş oyuncu gibi aynı kaderi yaşadı. Başarısız oldu.

Yanlış duymadınız!Yazın aslında Premier League'e transfer olmak isteyen ve uzun süren karmaşanın ardından ancak son gün Frankfurt'a gelen Atubolu, Bundesliga'da üst üste altıncı penaltısını kurtardı. Amiri'den önce Romano Schmid, Andre Silva, bir Florian Wirtz, Kevin Volland ve Josip Juranovic de eski genç milli oyuncuyu geçememişti. Atubolu böylece Mainz'da kendi Bundesliga rekorunu geliştirdi.

Bu performans, Klopp'a 17 Eylül'de açıklayacağı ve yaklaşan milli maç arasına yönelik ilk DFB kadrosuna onu çağırması için net bir tavsiye niteliğindeydi.

Can Uzun, Frankfurt adına galibiyeti perçinledi

Maçın gidişatı açısından Frankfurtlu konuklar için her şey daha iyi olamazdı. Atubolu'nun kahramanlığından sadece kısa süre sonra Can Uzun, adeta ilk yarının bitiş düdüğüyle birlikte SGE adına skoru 2-0'a getirdi. Uzun, 60. dakikada attığı 3-0'lık golle de maçın fişini çekti. Mainz adına Phillip Tietz'in bulduğu gol ise sadece skoru tayin etti (89.).

Atubolu, penaltı noktasında tamamen geçilmez bir isim de değil. 2023 ve 2024'te Bundesliga'daki ilk üç penaltısında Julian Weigl, Lois Openda ve Marvin Ducksch karşısında mağlup olmuştu.