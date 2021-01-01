A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Mert Günok'a destek

Şenol Güneş, Dünya kupası Elemeleri kadrosu için yaptığı Mert Günok tercihi sonrasında kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi.

Başakşehir'de son dönemde yedek kalan tecrübeli kalecinin zor bir dönemden geçtiğini belirten tecrübeli teknik adam, Mert'e sahio çıktı.

Şenol Güneş ne söyledi?

Sabah gazetesinden Murat Özbostan'a konuşan Güneş, Mert'in son dönemde bir düşüş yaşadığını ancak milli takıma çağrılan oyuncuları uzun süre kadroda tutmaktan yana olduğunu söyledi:

"Mert iyi bir dönem geçirdi ve Türkiye'yi taşıdı. Euro 2020'ye gitmemize katkı sağladı. Ben şimdi Mert'i yok sayamam. Şu anda takımıyla bir sıkıntı yaşıyor. Milli Takım'a aldığınız oyuncuyu mümkünse uzun süre tutabilmeniz lazım.

"Mert'in düşüşünden ben mutsuzum, kendisiyle de konuştum. İnsan sürekli iyi gitmez ki. Çağırdığım için tabii ki eleştiriler yapılabilir ama değersiz göstermek, yok etmek üzerine olmaz. Yarın aynı şeyi Uğurcan'a, Altay'a da yaparlar. O zaman yarın kimseyi bulamazsın.

"Güven duygusunu sarsmamak gerekiyor. Büyün oyuncularımız önemli. Ahde vefayı unutmayalım. Mert'in takımıyla öz güven kaybı oldu. Bu süreçte destek olmak gerekiyor. Mert de üzgün."

"Hakemler toplumdan etkileniyor"

Türk futbolunda son dönemde sıklıkla gündeme gelen hakem kararlarına da değinen Güneş, VAR teknolojisinin bu tartışmaların önüne geçemeyeceğini söyledi:

"VAR tartışmaları durdurdu mu, hayır. Neyi durdurdu, ofsaytı... Artık ona bir şey diyemiyorlar. İnsan tartışmak istiyor. Asıl niyet, 'Ben hakem yüzünden kaybettim' demek. Teknolojinin en iyi aletleriyle de adam inanmıyor çünkü güvenmiyor.

"Ben hakemlerin bu toplumdaki ortamın kirliliğinden etkilendiğini düşünüyorum. Takdir haklarını kötü kullanıyorlar. Hakem önce şunu bilecek, 'Ben gördüğümü çalarım, eğer kararsızlığım varsa VAR'a giderim'. Ama hakem daha başta hemen 'Ya bunu boşver, VAR'a başvurayım' diyor ve sonra kendini kaybediyor."

"Başkası ne diyecek diye çıkarsan işini yapamazsın. Bizde odaklanma noktası değişti. Niyet sorgulaması var. Ortak akıl, ortak düşünce bulmalıyız. Başka türlü çözüm olamaz."

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