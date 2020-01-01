UEFA Uluslar Ligi

A Milli Takım, Sırbistan maçına hazırlanıyor

AA
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Milli Takim Antrenman 12102020
AA
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi Grup 3'te Sırbistan ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 14 Ekim Çarşamba günü Türk Telekom Stadı'nda Sırbistan'ı konuk edecek ay-yıldızlı ekip, ilk çalışmasını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş yönetimindeki idmanda, dün deplasmanda oynanan Rusya müsabakasının ilk 11'inde yer almayan futbolcular sahada yenilenme çalışması yaptı.

Karşılaşmaya ilk 11 başlayan futbolcular ise fitness salonunda kendileri için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.

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