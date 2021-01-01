A Milli Takım, serüvene İstanbul'da başlayacak

TFF, 2022 Dünya Kupası elemelerinde iç sahada oynanacak ilk iki maçın stadyumlarını açıkladı. Milliler, serüvene İstanbul'da başlayacak.

A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda ve Letonya ile iç sahada oynayacağı maçlara ev sahipliği yapacak statlar belli oldu.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, milli takımın 24 Mart'ta Hollanda ile yapacağı müsabaka Türk Telekom Stadı'nda, 30 Mart'ta Letonya ile yapılacak karşılaşma ise Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Türkiye, iki maçın arasında 27 Mart günü Norveç ile bir maç daha oynayacak. Bu üç karşılaşmanın ardından grup maçlarına Eylül ayına kadar ara verilecek.