Türkiye

A Milli Takım, Rusya maçının hazırlıklarına başladı

AA
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Turkey training 2020
TFF
Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla Rusya maçının hazırlıkları başladı.

UEFA Uluslar Ligi'nde 11 Ekim Pazar günü Rusya ile Moskova'da karşılaşacak A Milli Futbol Takımı hazırlıklarına başladı. 

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Almanya 4. Lig ekiplerinden SV Bergisch Gladbach 09'un maçlarını oynadığı BELKAW-Arena'da basına kapalı olarak gerçekleştirilen idmanda yenilenme çalışması yapıldı.

Rusya maçının hazırlıklarına iki gün daha Almanya'da devam edecek ay-yıldızlı ekip, 10 Ekim Cumartesi günü Moskova'ya gidecek.

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