A Milli Takım, Rusya maçının hazırlıklarına başladı

Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla Rusya maçının hazırlıkları başladı.

'nde 11 Ekim Pazar günü ile Moskova'da karşılaşacak A Milli Futbol Takımı hazırlıklarına başladı.

Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 4. Lig ekiplerinden SV Bergisch Gladbach 09'un maçlarını oynadığı BELKAW-Arena'da basına kapalı olarak gerçekleştirilen idmanda yenilenme çalışması yapıldı.

Rusya maçının hazırlıklarına iki gün daha Almanya'da devam edecek ay-yıldızlı ekip, 10 Ekim Cumartesi günü Moskova'ya gidecek.