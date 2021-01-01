A Milli Takım kadrosuna Fenerbahçe damgası

Fenerbahçe, A Milli Takım'a 5 futbolcu göndermeyi başararak en fazla oyuncu gönderen takım oldu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hollanda, Norveç ve Letonya ile oynanacak karşılaşmaların aday kadrosunu açıkladı. Galatasaray'dan Taylan Antalyalı ile Göztepe'nin yıldız ismi Halil Akbunar ilk kez Ay-Yıldızlı kadroda yer aldı.

En çok oyuncu Fenerbahçe'den

A Milli Takım'a en fazla oyuncuyu gönderen takım ise Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertli takımdan, Altay Bayındır, Caner Erkin, Nazım Sangare, Ozan Tufan ve İrfan Can Kahveci kadroda yer aldı.

Galatasaray'dan Taylan Antalyalı ile Emre Kılınç kadroya davet edilirken, Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz ile Everton'da devre arasında kiralanan Cenk Tosun milli davet aldı.

Avrupa'dan 14 oyuncu

A Milli Takım kadrosunda Avrupa'da futbol kariyerini sürdüren 14 oyuncu yer aldı.

Lille: Zeki Çelik, Yusuf, Yazıcı, Burak Yılmaz

Liverpool: Ozan Kabak

Juventus: Merih Demiral

Leicester City: Çağlar Söyüncü

Sassulo: Kaan Ayhan, Mert Müldür

West Bromwich: Okay Yokuşlu

Milan: Hakan Çalhanoğlu

Getafe: Enes Ünal

Düsseldorf: Kenan Karaman

Feyenoord: Orkun Kökçü

Le Havre: Umut Meraş

Maçlar ne zaman?

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda yer alan A Milli Takım, ilk olarak Hollanda'yı konuk edecek. Bu maçtan üç gün sonra deplasmanda Norveç ile karşılaşacak olan kırmızı - beyazlılar, 30 Mart'ta oynanacak olan Letonya maçı ile bu etabı tamamlayacak.