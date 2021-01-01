A Milli Takım kadrosu açıklandı: İki yeni isim

2022 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Hollanda, Norveç ve Letonya ile karşılaşacak olan Türkiye'nin 28 kişilik aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde mücadele edecek aday kadroyu açıkladı.

Listede iki futbolcu, A Milli Futbol Takımı'nın kadrosuna ilk kez çağrıldı. Leicester City forması giyen Cengiz Ünder ise sakatlığından dolayı kadroya alınamadı.

28 kişilik aday kadroda yer alan futbolcular:

Kaleciler: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan.

Defans: Zeki Çelik, Nazım Sangare, Merih Demiral, Ozan Kabak, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Caner Erkin.

Orta saha: Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Emre Kılınç, Yusuf Yazıcı, Halil Akbunar, Hakan Çalhanoğlu, Deniz Türüç.

Forvet:Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Cenk Tosun.

Türkiye'nin sıradaki maçları kimlerle?

A Mill Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde 24 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de Hollanda'yı konuk edecek.

27 Mart Cumartesi günü Norveç ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Türkiye, 30 Mart Salı günü ise Letonya'yı ağırlayacak.

Hollanda ve Letonya karşılaşmaları, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Taylan Antalyalı ve Halil Akbunar ilk kez kadroda

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda iki yeni isim bulunuyor. Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı ve Göztepe'nin kanat oyuncusu Halil Akbunar, ilk defa Türkiye'nin aday kadrosuna çağrılan isimler oldular.

Bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Taylan Antalyalı, iyi oyununun meyvesini milli takıma seçilerek aldı. 2019 yılında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan transfer edilen 26 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasını 51 kez giydi.

Taylan, söz konusu 51 mücadelede 2 gol atıp 6 da asist yaptı. Özellikle pas kalitesi ile dikkat çeken 26 yaşındaki oyuncu, Fatih Terim'in önemli kozlarından biri haline geldi.

Göztepe ile özdeşleşen isim olan Halil Akbunar ise sezon iyi formuyla yine göz dolduruyor. 27 yaşındaki futbolcu, ligde 29 kez forma giydi ve rakip fileleri 8 kez havalandırdı. Halil Akbunar, 8 golün yanı sıra 9 da asist yaparak takımına 17 gollük bir skor katkısı verdi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maça çıkan Halil, 1 gol kaydetti.