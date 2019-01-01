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A Milli Takım, FIFA sıralamasında 32'nciliğe yükseldi

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Belçika, FIFA dünya sıralamasının zirvesindeki yerini korurken, Türkiye 4 basamak çıkarak 32'nciliğe yerleşti.

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 32'nciliğe yükseldi.

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre Belçika, zirvede yer almayı sürdürdü. Fransa 2, Brezilya ise 3. sıradaki yerini korudu. 

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda oynadığı Arnavutluk maçını 1-0 kazanan ve Fransa ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlılar, 4 basamak yükselerek 1490 puanla 32'nciliğe yerleşti.

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Kosova ise 114. sıraya tırmanarak tarihinin en iyi derecesine ulaştı.

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Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 28 Kasım'da açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Sıra

Takım

 Puan Değişim
1

Belçika

 1755       -
2

Fransa

 1726       -
3

Brezilya

 1715       -
4

İngiltere

 1651       -
5

Uruguay

 1642     +1
6

Portekiz

 1632      -1
7

Hırvatistan

 1631     +1
8

İspanya 

 1625      -1

Arjantin

 1617     +1
10 Kolombiya 1615

     -1

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