Uruguay, ister A takım ister U17 düzeyinde olsun, farklı kategorilerdeki Dünya Kupası turnuvalarında Suudi Arabistan için adeta ezeli bir kâbusa dönüştü.

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Suudi Arabistan U17 Milli Takımı, U17 Dünya Kupası D Grubu'nun ilk haftasında bugün (perşembe) Katar'ın başkenti Doha'daki Aspire Zone Stadı'nda karşılaştığı Uruguay'a 3-2 mağlup oldu.

U17'deki yenilgi: Sonun başlangıcı mı?

Yenilgi heyecanlı bir maçın ardından geldi. Suudi Arabistan skorda iki kez öne geçse de Latin Amerika ekibi her seferinde maça geri döndü ve normal sürenin bitimine 4 dakika kala galibiyeti getiren golü buldu.

İşin can sıkıcı yanı, Suudi Arabistan'ın galibiyete çok yakın olmasıydı. Ancak özellikle kaleci Abdullah Al-Mas'ın yaptığı tuhaf bireysel hatalar, skorun tersine dönmesine neden oldu.

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İlk golde Pablo Barrero'nun şutu doğrudan Al-Mas'ın kucağına geldi, ancak topu garip bir şekilde tutmaya çalışan kaleci, topu elinden kaçırdı ve top ağlara gitti. Bu gol, ilk yarının bitimine sadece 1 dakika kala geldi.

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Maçı koparan üçüncü gol ise Facundo Rodriguez'in çok uzak mesafeden çektiği şuttan geldi. Al-Mas bu topu tutabilir ya da en azından kurtarabilirdi, ancak yine tuhaf bir müdahaleyle topun ağlarla buluşmasına engel olamadı.

Bu yenilgi, Suudi Arabistan'ın D Grubu'ndaki durumunu zorlaştırdı. Puansız kalan ekip, dördüncü sıradaki Haiti'nin yalnızca averajla önünde, üçüncü sırada yer alıyor.

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Suudi Arabistan U17 takımının bir sonraki maçta Fransa'ya kaybetmesi halinde tur atlama şansı oldukça zorlaşacak ve o zaman kazanılması gayet mümkün olan Uruguay maçı için büyük bir pişmanlık duyulacak.

2026 Dünya Kupası senaryosu tekrarlanıyor

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Bu pişmanlık, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında aynı Uruguay karşısında üstünlüğünü koruyamayan Suudi Arabistan A Milli Takımı'nın da yakasını bırakmamıştı.

Geçtiğimiz 16 Haziran'da oynanan maçta Suudi Arabistan, Abdulelah Al-Amri'nin 41. dakikada attığı golle öne geçmişti. Ancak Yunan teknik direktör Georgios Donis ikinci yarıda takımını tamamen geri çekti ve topu, beraberlik için tüm hatlarıyla baskı kuran Latin Amerika ekibine bütünüyle bıraktı.

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Bu yoğun baskı ve Suudi Arabistan'ın belirgin şekilde geriye yaslanması sonucunda, milli kaleci Mohammed Al-Owais'in art arda yaptığı kurtarışların ardından Maximiliano Araujo, maçın bitimine 10 dakika kala Uruguay'a beraberliği getirdi.

Başta olumlu görünen bu beraberlik, ilerleyen süreçte Suudi Arabistan'a Dünya Kupası'na vedaya mal oldu. Zira ekip ikinci maçta beklendiği gibi İspanya'ya 4-0 yenildi ve en iyi üçüncüler arasına girerek tur atlamak için Yeşil Burun Adaları maçına yalnızca galibiyet hedefiyle çıktı.

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Büyük psikolojik baskı ve tek bir sonuca oynamanın yükü altında Suudi Arabistan, Yeşil Burun Adaları engelini aşamadı ve golsüz berabere kaldı. Böylece H Grubu'nu sadece 2 puanla son sırada tamamlayan ekip, Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti.

Suudi Arabistan U17 takımını U17 Dünya Kupası'nda korkutan senaryo da tam olarak bu. Fransa'ya kaybetmesi beklenen ekip, bu durumda üçüncü maçta Haiti karşısına yalnızca galibiyet parolasıyla çıkmak zorunda kalacak.

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2018 Dünya Kupası: Lanetin başlangıcı

Uruguay laneti, yaklaşık 8 yıl önce, Suudi Arabistan'ın bu rakiple ilk kez resmi olarak karşılaştığı ve Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 Dünya Kupası'nda başladı.

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Grup aşamasının ikinci haftasında oynanan bu maç öncesinde Suudi Arabistan ilk maçta Rusya'ya 5-0 yenilmiş, Uruguay ise Mısır'ı 1-0 mağlup etmişti.

Son 16 turuna yükselme şansını korumak için sahaya kaybetmeme hedefiyle çıkan Suudi Arabistan bunu başaramadı. Luis Suarez, 23. dakikada maçın tek golünü attı.

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Bu yenilgi nedeniyle Suudi Arabistan, üçüncü maçta Mısır'ı 2-1 yenmesine rağmen 3 puanla üçüncü sırada kalarak 2018 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti.