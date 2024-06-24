Türkiye A Milli Takımı'nda Çekya maçı öncesi çapraz bağları kopan yıldız, kadrodan çıkarıldı.

EURO 2024'te mücadele eden A Milli Takım'a kötü haber geldi. Antrenmanda sakatlanan kaleci Doğan Alemdar, kadrodan çıkarıldı.

TFF'den ne söylendi?

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"A Millî Takımımızın dün akşam gerçekleştirilen antrenmanı esnasında dizinde travma meydana gelen millî kalecimiz Doğan Alemdar’ın muayene ve tetkikleri tamamlandı.

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"Yapılan kontroller neticesinde, Doğan’ın sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edildi ve millî kalecimizin tedavisinin bir sonraki aşamasına geçmek üzere kamptan ayrılmasına karar verildi.

"2024 Avrupa Şampiyonası sürecindeki kaleci yeterliliğini sağlamak adına, Medipol Başakşehir FK takımından Muhammed Şengezer, A Millî Takım kampına çağrıldı."

Muhammed Şengezer'in 2023-24 sezonu performansı

Başakşehir forması giyen Muhammed Şengezer, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda toplamda 14 maça çıktı.

27 yaşındaki kaleci toplamda bin 260 dakika forma giydi.

Başakşehir ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli eldivenin güncel piyasa değeri ise 1.7 milyon euro