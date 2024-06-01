Türkiye Futbol Federasyonu, Enes Ünal'ın A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

A Millî Futbol Takımı'nın santrforu Enes Ünal, yaşadığı sakatlık nedeniyle EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı.

TFF'den yapılan açıklamada, "A Millî Takımımızın dün akşam gerçekleştirilen antrenmanı sırasında almış olduğu darbenin ardından muayene ve tetkikleri yapılan forvet oyuncumuz Enes Ünal’ın sol ayak başparmağında kırık tespit edildi. Enes’in yaşamış olduğu sakatlığın, EURO 2024 turnuvası süresince tam olarak iyileşmeyeceği belirlendiğinden, futbolcumuz A Millî Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası geniş kadrosundan çıkarıldı" ifadeleri yer aldı.

Enes Ünal'ın A Millî Takım kariyeri

27 yaşındaki santrfor, A Millî Takım formasıyla şu ana kadar toplamda 33 maça çıktı.

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Enes Ünal, söz konusu 33 karşılaşmada rakip filelere üç gol kaydetti.

Bu sezon kış transfer döneminde Getafe'den Bournemouth'a kiralanan yıldız futbolcu, sezonu İngiltere Premier Lig kulübünde tamamladı.

Enes, sezon sonunda ise Bournemouth ile dört yıllık sözleşme imzaladı.