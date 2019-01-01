A Milli gençler gelecekten ümitli: Hedef EURO 2020'ye katılmak

A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna ilk kez davet edilen Ozan Kabak ve Muhammed Şengezer, 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılacaklarına inanıyor.

Ozan Kabak ve Muhammed Şengezer, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

A Milli Takım'a kendisini davet eden Şenol Güneş'e teşekkür ederek sözlerine başlayan Ozan Kabak, "Önümüzde Arnavutluk ve Moldova maçları var. İkisinden de üçer puanla ayrılıp, grupta önemli bir pozisyona gelmek, avantaj yakalamak istiyoruz. Çalışmalarımız çok iyi bir şekilde sürüyor. Tek konsantre olduğumuz şey, bu iki maçtan galibiyetle ayrılmak." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Güneş'in birçok oyuncunun yıldız seviyesine ulaşmasını sağladığı aktarılarak yöneltilen, "Sana katkısı ne olur?" sorusuna Ozan, "Şenol hocanın yaklaşımı hepimize karşı çok babacan ve çok iyi. Kendisiyle ilk kez çalışma fırsatım oluyor. Elimden geldiğince ondan bir şeyler öğrenmeye, bir şeyler kapmaya çalışıyorum. İnşallah ben de onun çıkardığı yıldızlardan bir tanesi olurum." yanıtını verdi.

Gruptaki rakiplerini değerlendiren Ozan Kabak, "Arnavutluk, Moldova, İzlanda ve önemli rakipler. Hepsi değerli oyunculara sahipler. Önümüzdeki iki maça bakınca, kağıt üzerinde favori olarak gözükebiliriz ama onlar da milli duygularla üzerimize geleceklerdir. Elimizden geleni yapacağız. Biz Türk Milli Takımı'yız, daha kaliteli oyunculara sahibiz. İnşallah 3 puanı alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ozan Kabak, "Arnavutluk karşısında seni ilk 11'de görecek miyiz?" sorusunu, "Öyle bir şey söylemek doğru olmaz tabii ki. Benim dışımda 3 tane daha çok değerli stoper var. Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral çok değerli stoperler. Biz elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Kimin oynadığının önemi yok. Önemli olan milli takımın kazanması ve iyi bir savunma hattının olması. Gerisi hocanın takdiri." şeklinde yanıtladı.

Milli takımdaki stoperlerin Avrupa'nın önemli kulüplerinde oynamasıyla ilgili Ozan, şunları söyledi:

"Bence Türk milleti için çok güzel ve gurur verici bir şey. Dört tane stoper var, dördü de önemli liglerde ve takımlarda oynuyor. Bunun dezavantajı yok, tam tersine çok büyük avantajları var. Yaşımız genç olabilir ama herkes kendi takımında süre alıyor. Önemli takımlara karşı forma giyiyor. Kimin oynadığının önemi yok. Önemli olan takım savunmasına katkıda bulunmak ve galibiyetler almak."

Ozan Kabak, milli takımdaki aile ortamının kendilerini başarıya ulaştıracağına inandığını sözlerine ekledi.

Muhammed: "Ben ve ailem çok mutlu olduk"

Kaleci Muhammed Şengezer, milli takıma daveti nedeniyle Şenol Güneş'e teşekkür ederek, "Milli takıma çağırdığı için gerçekten ben ve ailem çok mutlu olduk. Şenol hocamla 2014'te 'da çalışmıştık." açıklamasında bulundu.

Milli takım için bir araya geldiklerini vurgulayan Muhammed, "Önümüzde cuma günü oynayacağımız bir Arnavutluk maçı var. Bütün her şeyimizi oraya odakladık, çok iyi çalışıyoruz. Pazartesi günü Moldova maçımız var. İki maçımızdan da galip ayrılıp, 2020 Avrupa Şampiyonası'na güçlü bir şekilde gitmek istiyoruz. Çünkü biz Türk Milli Takımı'yız. Gerçekten yeni bir sayfa açtık. Tecrübeli ağabeylerimiz var, bizim gibi genç isimler var. İnşallah birlik olup, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda kendimizi göstereceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.

Takımdaki deneyimli isimlerin kendilerine çok yardımcı olduğunun altını çizen Muhammed, "Biz de buraya adapte olmaya çalışıyoruz. A Milli Futbol Takımı'na ilk defa geliyoruz. Ozan da ben de alt yaş kategorilerinde Türk Milli Takımı için birçok kez ter döktük. Dünkü antrenmanda gördüğünüz gibi aile ortamı vardı. Bunun meyvelerini Moldova ve Arnavutluk maçlarında alacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Gruplarında güçlü takımların bulunduğunu dile getiren genç oyuncu, "Fransa son dünya şampiyonu. Aslında her şey bizde bitiyor. Biz inanırsak, 'nin 2008'de olduğu gibi neler yapabileceğini 2020'de de gösterebiliriz. Kendimize inanırsak başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

Takımdaki kalecilerle ilgili olarak da Muhammed, "Mert Günok ile çalıştım. Uğurcan Çakır, Ümit Milli Takım'dan arkadaşım. Sinan Bolat'ı burada tanıma şansım oldu. Birbirinden iyi 3 karakter ve tecrübe burada. Kenetlenerek takıma katkı sağlayacağımızı umuyorum. Kulüplerimizde iyi oynadığımız için buraya çağrılıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.