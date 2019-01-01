A Milli Futbol Takımı'nın oynayacağı hazırlık maçlarının hakemleri açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın, Yunanistan ve Özbekistan ile yapacağı hazırlık maçlarının hakemleri açıklandı.

Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekibin 30 Mayıs Perşembe günü Yunanistan ile oynayacağı hazırlık maçını Romanya Futbol Federasyonundan Radu Marian Petrescu yönetecek.

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Antalya Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakada Petrescu'nun yardımcılıklarını Radu Adrian Stefan Ghinguleac ve Vladimir Costin Urzica yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali Palabıyık olacak.

Özbekistan müsabakasında Jovanovic düdük çalacak

A Milli Takım'ın 2 Haziran Pazar günü Alanya'da Özbekistan ile oynayacağı hazırlık karşılaşmasını ise Futbol Federasyonundan Srdjan Jovanovic yönetecek.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakada Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Mihajlovic üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Halil Umut Meler yapacak.