A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül, yeniden kadroya davet edildi.

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde Arnavutluk ve Moldova ile yapacağı maçın aday kadrosu açıklandı.

Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takıma çağrılan oyuncuların listesi duyurulurken, Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'ün uzun bir aradan sonra ay-yıldızlı kadroya davet edilmeleri dikkati çekti.

Teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Mert Günok (Medipol ), Muhammed Şengezer ( ), Uğurcan Çakır ( ), Sinan Bolat (Royal Antwerp).

Defans: Gökhan Gönül (Beşiktaş), Mehmet Zeki Çelik ( ), Çağlar Söyüncü ( ), Kaan Ayhan ( ), Merih Demiral ( ), Ozan Kabak ( ), Hasan Ali Kaldırım ( ), Emre Taşdemir ( ).

Orta saha: Deniz Türüç (İstikbal Mobilya ), Efecan Karaca (Aytemiz ), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Güven Yalçın (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu ( ), Yunus Mallı ( ), Emre Kılınç (Demir Grup ), Hakan Çalhanoğlu ( ).

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun ( ).