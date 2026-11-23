Al Ahly'nin Faslı teknik direktörü Hussein Ammouta, iki takımın Pazartesi akşamı Mısır Premier Ligi'nin dokuzuncu haftasında karşılaştığı maçta Pyramids'e 2-0 yenilmesinin ardından görevinden ayrılmaya yaklaştı.

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Al Ahly, maç boyunca 90 dakika net bir kimlik ya da mücadele ruhu ortaya koyamadı . Pyramids ise oyunun her alanında üstünlüğü ele geçirdi ve bu üstünlüğünü değerlendirerek Mısır Ligi'nin zirvesindeki yerini sağlamlaştıran önemli bir galibiyet aldı.

Pyramids puanını 27'ye çıkararak (hiç puan kaybetmeden) ilk sırada yer aldı ve üçüncü sıradaki Al Ahly ile arasındaki farkı 7 puana yükseltti. Bu durum kırmızı ekibin teknik heyeti üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

Televizyoncu İbrahim Fayek, oyunun kontrolünü ele geçirip karşılaşmayı kendi lehine sonuçlandıran Pyramids karşısındaki yenilginin ardından Ammouta'nın ayrılığının %99 oranında kesinleştiğini açıkladı.

İbrahim Fayek, "El Kora Ma'a Fayek" adlı programında, Hussein Ammouta'nın Al Ahly'deki görevinden ayrılmasına ilişkin kararın önümüzdeki birkaç saat içinde açıklanmasının beklendiğini söyledi. Fayek'e göre kulüp içindeki eğilim, mevcut sezonun başında göreve gelen Faslı teknik adamla yolları ayırma yönünde.

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Fayek, Ammouta'nın yerine gelmeye en yakın ismin Mısırlı bir teknik adam olacağını belirtti. Takımı yeniden düzenlemek ve kısa sürede rotayı düzeltmek amacıyla önümüzdeki dönemde göreve gelecek isim için dört aday arasında değerlendirme yapılıyor.

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İbrahim Fayek'in açıkladığına göre aday listesinde Hossam El Badry, Mohamed Shawky ve Sami Komsan'ın yanı sıra Emad El Nahhas da bulunuyor. Faslı teknik adamın beklenen ayrılığının ardından Al Ahly'nin başına bu isimlerden birinin getirilmesi bekleniyor.

Fayek, beklenen değişikliklerin teknik ve idari kadronun tamamını kapsamayacağını da vurguladı. Wael Gomaa futbol direktörü olarak görevini sürdürecek, Yasser Radwan da yeni teknik ekipte yardımcı antrenörlük görevine devam edecek.

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Bu gelişmeler, Pyramids karşısında alınan ağır yenilginin ardından yaşanıyor. Yenilginin etkileri lig yarışında üç puan kaybetmekle sınırlı kalmadı. Liderin yedi puan gerisine düşen Al Ahly'nin performansı ve takım karakteri yeniden sorgulanmaya başlandı.

İbrahim Fayek'in açıkladığına göre önümüzdeki saatlerde Ammouta'nın Al Ahly macerasının sona erdiği resmi olarak duyurulabilir ve Mısırlı bir teknik adamın yöneteceği yeni bir dönem başlayabilir. Seçilecek ismin kim olacağı ise merakla bekleniyor.

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Mahmoud El Khatib başkanlığındaki Al Ahly yönetim kurulu, kırmızı ekibin yalnızca Mısır Süper Kupası'nı kazanabildiği, diğer tüm kupalardan eli boş döndüğü ve Mısır Ligi'ni üçüncü sırada tamamladığı geçen sezonun felaket senaryosunun tekrarlanmasından endişe ediyor.