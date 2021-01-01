97 yıllık rekabette öne çıkan rakamlar: Beşiktaş - Fenerbahçe

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki 97 yıllık rekabette 353. karşılaşma oynananacak.

21 Mart Pazar günü saat 19:00'da Vodafone Park'ta oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi, ezeli rekabetteki 353. randevu olacak.

İki rakip arasında 28 Kasım 1924 tarihinde Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 97 yıllık rekabette sarı - lacivertliler, hem gol hem de galibiyet sayısında Beşiktaş'ın önünde yer alıyor.

Fenerbahçe 133 kez kazandı

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmarda sarı - lacivertliler 133 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Beşiktaş ise 126 maçta rakibini mağlup etti. 93 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe 488 gol attı

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada Fenerbahçe 488 gol ile rakibine üstünlük sağlamış durumda. Beşiktaş ise rakip filelere 447 gol kaydetti.

Lig maçları

Fenerbahçe ile Beşiktaş 1959 yılından beri düzenlenen lig maçlarında 129 kez karşı karşıya geldi. Ligde geride kalan maçlarda sarı - lacivertliler 47, Beşiktaş ise 41 kez sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. 41 maçta ise takımlar birbirine üstünlük sağlayamadı.

İki takım ligde oynanan karşılaşmalarda 147 gol kaydetti.

Son maçı Beşiktaş kazandı

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son derbiyi Ülker Stadı'nda Beşiktaş kazandı. Siyah - beyazlılar rakibini 4-3 mağlup ederek 18 yıl sonra Kadıköy'den zaferle döndü.

Bu derbide Beşiktaş'ın gollerinin ikisini Aboubakar atarken diğer goller is Necip ve N'Sakala'dan geldi. Fenerbahçe'nin gollerini ise Papis Cisse ve Ozan Tufan (2) kaydetti.

Derbi öncesi Beşiktaş maç eskiğine rağmen 63 puanla zirvede yer alıyor. Fenerbahçe ise 58 puanla 3. sırada bulunuyor.