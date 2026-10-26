Real Madrid'in dün akşam Barcelona karşısında aldığı galibiyet, Katalan ekibini El Clasico tarihinde nadir görülen bir olaydan mahrum bıraktı.

Real Madrid, dün akşam Camp Nou'da oynanan La Liga El Clasico'sunda Barcelona'yı 2-1 mağlup etti.

İki takım, aralarındaki doğrudan karşılaşmaların tarihinde tam bir eşitlikle maça çıkmıştı; her iki takım da 106 maçta galibiyet elde etmiş, 52 maç ise iki takım arasında beraberlikle sonuçlanmıştı.

Barcelona'nın galibiyeti, iki takım arasındaki doğrudan karşılaşmaların toplamında üstünlüğü anlamına gelecekti; bu ise 1932'den bu yana yalnızca bir kez gerçekleşmiş bir durumdu.

Mart 2019'da Barcelona, Real Madrid karşısında galibiyet elde ederek puanını 96 galibiyete yükseltmiş, Real Madrid ise 95 galibiyette kalmıştı.