ESPN'in haberine göre Portekizli oyuncu, Newcastle United'da Bruno Guimaraes'in yerini alabilecek en güçlü adaylar arasında yer alıyor. 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun, birbirini doğrulayan medya haberlerine göre Arsenal'e transferi artık an meselesi.

Londra ekibinin, daha önce Guimaraes için yaptığı birçok teklifin reddedilmesinin ardından Newcastle'a tam 93 milyon euro bonservis ödemesi bekleniyor. Brezilyalı Dünya Kupası oyuncusunun yanı sıra, Magpies birkaç hafta önce bir diğer merkez orta saha oyuncusu Sandro Tonali'yi de yüksek bir bedelle elden çıkarmıştı (Tottenham Hotspur'a 117 milyon euro).

Guimaraes'in yaklaşan ayrılığı nedeniyle Newcastle'da yeniden ihtiyaç doğduğu görülüyor. Her ne kadar Aladji Bamba (35 milyon euro, AS Monaco) ve Sean Steur (23 milyon euro, Ajax Amsterdam) ile merkez için iki oyuncu transfer edilmiş olsa da, 18 ve 20 yaşındaki bu iki isim genç yaşları nedeniyle Avrupa'nın üst düzey futbolunda hâlâ sınırlı tecrübeye sahip.

Joao Palhinha Premier League'de mükemmel bir itibara sahip

Palhinha ise bu tecrübeye kesinlikle sahip ve ayrıca Premier League'de de mükemmel bir itibarı bulunuyor. 31 yaşındaki futbolcu, eski teknik direktör Thomas Tuchel'in isteğiyle 51 milyon euro karşılığında Münih'e transfer olmadan önce Fulham'ın mutlak kilit oyuncuları arasında yer alıyordu. Geçen sezonu ise kiralık olarak Tottenham Hotspur'da geçirdi ve Spurs'ün fazlasıyla inişli çıkışlı sezonuna rağmen dikkat çekici bir performans ortaya koydu (45 resmi maç, yedi gol, üç asist).

Buna rağmen Kuzey Londra kulübü, önceden kararlaştırılan ve 30 milyon euro olduğu konuşulan satın alma opsiyonunu sonunda kullanmadı. Bu nedenle Palhinha artık Alman rekor şampiyonuna geri dönmüş durumda ve hatta ilk iki hazırlık maçında da sahaya çıktı. Palhinha'nın bir numaralı satış adayı olduğu belirtilse de, Münih ekibi onun için en az 20 milyon euro bonservis talep etmekte ısrar ediyor.

Kısa süre önce sportif direktör Max Eberl bu konuda çok net bir şekilde şunları söyledi: "Göndermeye açık olduğumuz üç oyuncu var. Bayern'de gelecekleri yok." Eberl burada hem Palhinha'yı hem de kulüpte artık geleceği olmadığı söylenen kiralıktan dönen Bryan Zaragoza ile Sascha Boey'i kastetti.

Getty Images

Sürpriz meydan okuma: Palhinha, Bayern Münih'te kalmak istiyor

FCB ile sözleşmesi 2028'e kadar devam eden Palhinha ise ayrılığı düşünmüyor ve SV Wehen Wiesbaden ile oynanan hazırlık maçının açılışı sırasında yaptığı açıklamayla sürpriz bir meydan okumada bulundu: "Buradaki yerimi korumak istiyorum." Ancak bunun gerçekleşme ihtimali son derece düşük görünüyor. Vincent Kompany, göreve gelişinin ilk yılında sezon ilerledikçe ona neredeyse hiç ihtiyaç duymadı; bu nedenle Palhinha bir süredir satış adayı olarak görülüyor.

Son dönemde Newcastle'ın yanı sıra Aston Villa ve Benfica Lizbon'un da Palhinha'yı kadrosuna katmak istediği öne sürülmüştü. Ancak şu ana kadar somut bir gelişme yaşanmadı. Bu arada Suudi Arabistan'dan gelen cazip bir teklifi reddettiği belirtiliyor.

Palhinha Newcastle'a giderse burada yalnızca Alman milli oyuncular Nick Woltemade ve Malick Thiaw ile değil, muhtemelen bir Alman teknik direktörle de buluşacak. Mevcut teknik direktör Eddie Howe'un bir süre ara vermek istemesi nedeniyle, birbirini doğrulayan medya haberlerine göre Matthias Jaissle göreve çok yakın.



