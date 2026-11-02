Rodri'nin bu yaz Barcelona'ya katılması, teknik direktör Hansi Flick'in önünde Katalan ekibinin orta sahasında yeni ufuklar açtı.

Her ne kadar birçok kişi mevcut seçeneklerin çokluğu göz önüne alındığında Rodri'nin transferini gereksiz görse de oyuncu kendisini Camp Nou kalesinde kabul ettirmek için yalnızca iki aydan biraz fazla bir süreye ihtiyaç duydu.

Sport gazetesi, transfer kesinleştiğinde en dikkat çekici soruların başında Alman teknik direktörün, herkesin hazır olması durumunda 3 pozisyon için 8 oyuncu barındıran orta saha oyuncuları arasında oyun dakikalarını nasıl dağıtacağının geldiğini aktardı. Söz konusu oyuncular Rodri, Pedri, Fermin Lopez, Dani Olmo, Gavi, Bernal, Frenkie de Jong ve Farinas.

Ancak Flick tartışmaya yer bırakmadı ve Rodri, Pedri ile Fermin Lopez üçlüsünü Barcelona projesinin üçüncü versiyonunun temeli haline getirdi.

Gelecek maçlar BAR Şampiyonlar Ligi 15:00 AVL

Rodri, 900 dakika sahada kalarak orta sahada büyük bir ağırlık kazandı. Nitekim toplam oyun dakikası bakımından kendisinden önde olan yalnızca Lamine Yamal, Joan Garcia ve Pau Cubarsi var.

Flick, Rodri'nin uyum sürecini sakince yönetti. Oyuncu, İspanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası şampiyonluğunun ardından az dinlenmeyle geçen alışılmadık bir hazırlık döneminin ardından Barcelona'ya gelmiş, ayrıca basit bir cerrahi müdahale geçirmesine neden olan sırt ağrılarından muzdarip olmuştu.

Bu engel, antrenmanlardaki ilk günlerini etkilemiş ve onun takıma entegrasyon sürecini temkinli bir şekilde ele almayı son derece önemli kılmıştı. Rodri'nin Barcelona'ya katılmasının ardından Alman teknik direktörün ekibi, takımın bu sezonki en dikkat çekici transferini fiziksel olarak hazırlamak üzere özel bir program hazırladı.

Rodri'nin kendisi, Cope radyosuna verdiği bir röportajda yeni teknik direktörünün kendisine dayattığı fiziksel gerekliliklerin boyutundan şöyle söz etti: "Flick, Guardiola'ya hiç benzemiyor. Barcelona'ya kısa paslara ve top sahipliğine dayalı antrenmanlar için geldiğimi düşünüyordum, ama beni son derece zorlu fiziksel antrenmanlara soktular, hatta kendi kendime 'Ben kendimi nereye getirdim?' dedim."

Takıma katılımı kademeli oldu. Rodri, kendisiyle anlaşmanın açıklanmasından 5 gün sonra oynanan ligdeki ilk maç olan Elche karşılaşmasının kadrosunda yer almadı. Sonraki iki haftada ise Athletic Bilbao ve Rayo Vallecano karşısında iki maça da yedek kulübesinden başladı ve sırasıyla 27 ve 26 dakika süre aldı.

Fiziksel yüklerin tartışmalı yönetimi

Sonraki adım Mestalla Stadı'nda geldi. Rodri, Valencia'yı 5-0 ezdikleri maçta Barcelona forması altında ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı. 62 dakika süre aldı ve o günden bu yana İspanya Ligi'nde ilk 11'den hiç ayrılmadı.

O günden bu yana yedek kulübesinde oturduğu tek maç ise Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain karşısında oldu; bu, kusursuz bir başlangıcın ardından takımın yönetimiyle ilgili sezondaki ilk tartışmaydı.

Feyenoord (83 dakika), Levante (90 dakika), Racing (61 dakika), Sevilla (90 dakika), Getafe (71 dakika), Galatasaray (90 dakika) ve Real Betis (90 dakika) maçlarından itibaren Rodri, Flick için takımın temel direği haline geldi.

İşte burada teknik direktörün oyuncunun eforunu nasıl yönettiğine dair soru öne çıkıyor. İster İstanbul'da ister Sevilla'da olsun, Barcelona'nın 60 dakika dolmadan fiilen sonuçlandırdığı iki karşılaşmada üst üste iki maçı tam oynadıktan sonra, bu ön libero oyuncusu, bu sezonun ilk büyük Avrupa maçında yedek kulübesinde oturdu; bu, Barcelona'nın iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan rakibine güçlü bir darbe indirebileceği maçtı.

Ancak takım, bu sezonki ilk yenilgisini Paris Saint-Germain karşısında, Rodri'nin yalnızca son yarım saatte sahaya çıktığı maçta aldı.

Kulüp, maç öncesinde oyuncunun herhangi bir ağrı ya da fiziksel sorun yaşamadığını vurgulamaya özen gösterdi. Dahası Flick, bunun 5 gün sonraki Real Madrid maçını hesaba katarak fiziksel yüklerin yönetimiyle ilgili bir kararla bağlantılı olduğunu açıkladı.

O maçta Rodri ilk 11'e geri döndü ve karşılaşmanın tamamını oynadı, ancak Barcelona el Clasico'ya bir takım endişesiyle başladı ve bu sezonki ilk güçlü darbesini aldı.

Flick aynı yaklaşımı tekrarlıyor

Rodri'nin oyun dakikalarının yönetimine ilişkin tartışma, yalnızca bir hafta sonra, geçen cumartesi Alaves karşısında yeniden gündeme geldi.

Barcelona ilk yarının sonunda dört farklı önde olduğu sırada Flick, Pedri (45 dakika), Raphinha (28 dakika) ve hatta Lamine Yamal'a (16 dakika) dinlenme fırsatı verdi, ancak Rodri'yi bitiş düdüğüne kadar sahada tuttu.

Böylece Rodri, sonuç ilk yarıdan itibaren belli olmasına rağmen ve takımı bekleyen son derece zorlu bir haftanın öncesinde bir maçı daha tam olarak oynadı.

Şimdi Barcelona, bu yılki son milli ara öncesinde Camp Nou'da Aston Villa ve Metropolitano'da Atletico Madrid ile iki karşılaşma oynamaya hazırlanıyor.

Her iki karşılaşma da büyük önem taşıyor; takım Avrupa'da zirve grubundan uzaklaşmamayı ve İspanya Ligi'nin liderliğindeki konumunu korumayı hedefliyor.

Rodri, her iki maçta da yeniden vazgeçilmez bir unsur olacak ve takımın Paris'teki takılması ile bir hafta önce el Clasico'yu kaybetmesinin ardından Flick, onun fiziksel yükünü hafifletemeyecek.