Real Madrid, Santiago Bernabéu'da Deportivo Alavés'e 1-2 yenilmesinin ardından yeniden hakem tartışmalarıyla gündemde. Madrid basını, maçın ilk dakikalarında Jude Bellingham'ın ceza sahası içinde Pablo Ibáñez tarafından açıkça çekildiği, ancak hakem César Soto Grado'nun faul vermediği ve VAR'ın da pozisyonu incelemek için devreye girmediği tartışmalı anı mercek altına aldı.

Reklam

İspanyol gazetesi “Defensa Central”, olayın 16. dakikada yaşandığını yazdı. Bellingham bir köşe vuruşundan gelen ortaya hamle yapmaya hazırlanırken Ibáñez formasından tuttu ve oyuncunun yükselip topa kafa vurmasını engelledi. Yere düşen Real Madrid oyuncusunun pozisyonunda, çekmenin açık olmasına ve oyuncunun topa mücadele etme şansını doğrudan etkilemesine rağmen penaltı verilmemesi itirazlara yol açtı.

Gazeteye göre pozisyon, Real Madrid lehine penaltı verilmesini gerektiriyordu. Habere göre Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin devreye girmemesi karar hakkındaki soru işaretlerini artırdı. Zira olay, ceza sahası içinde sıradan bir temastan ibaret değildi; Bellingham'ın topa ulaşmasını engelleyen bir forma tutma da söz konusuydu.

Bu pozisyon yaşandığında skor 0-0'dı. Alavés daha sonra Toni Martínez'in golüyle öne geçti.

Gazete ayrıca maçtaki bir hakem çelişkisine de dikkat çekti. Dean Huijsen, Toni Martínez'in golüyle sonuçlanan atakta faul olduğu gerekçesiyle itiraz etse de Alavés'in ilk golü geçerli sayıldı. Hakem, Real Madrid savunmacısına oyunun durdurulmasını gerektirecek bir faul yapılmadığı görüşündeydi.

Reklam Reklam

İkinci yarıda ise Soto Grado, Bellingham'ın ceza sahası içinde yere düştüğü pozisyonu incelemek için VAR ekranına gitti. Penaltı kararından dönen hakem, oyuncuyu temaruz gerekçesiyle sarı kartla cezalandırdı. Bellingham daha sonra ikinci sarı kartı görerek oyundan atıldı.

Related Topics

“Defensa Central”, Soto Grado'nun LaLiga'da yönettiği Real Madrid maçlarındaki karnesini de ele aldı. Habere göre hakem, 2019-2020 sezonundan 2025-2026 sezonuna kadar olan dönemde Real Madrid'in ligde 23 maçını yönetti. Bu maçlarda Madrid ekibi 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı ve 49 puan topladı.

Soto Grado ayrıca Real Madrid'in İspanya Kral Kupası'nda bir, İspanya Süper Kupası'nda da bir maçını yönetti. Her iki karşılaşma da Real Madrid'in galibiyetiyle sona erdi.

Reklam

Disiplin tarafında ise Real Madrid oyuncuları bu 23 maçta 52 sarı kart görürken rakip oyuncular 54 sarı karta ulaştı. Söz konusu maçlarda Real Madrid'den dört, rakiplerden ise üç oyuncu kırmızı kart gördü. Penaltılara gelince, raporda yer alan verilere göre Soto Grado Real Madrid lehine 5, aleyhine ise 4 penaltı verdi. Rapor, Bellingham pozisyonunda verilmeyen penaltının takımın lehine verilen penaltı sayısını altıya çıkaracağını vurguladı.

Gazete yalnızca Alavés maçıyla yetinmedi ve Soto Grado ile Real Madrid arasında daha önce yaşanan bir olayı da hatırlattı. 27 Ekim 2021'de Santiago Bernabéu'da oynanan Osasuna maçı 0-0 sona ermiş, Madrid ekibinin oyuncuları uzatma olarak yalnızca dört dakika verilmesine itiraz etmişti.

Reklam

Gazetenin aktardığına göre televizyon kameraları, hakemin oyuncuların itirazlarına “90 dakikanın tamamını oynadınız, şimdi gelip bana şikâyet etmeyin” diye karşılık verdiği anı görüntüledi. Soto Grado daha sonra bu sözleri için özür diledi. Bu olay, hakemin Real Madrid maçlarını yönetimine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirmişti.