UEFA Uluslar Ligi'nde Norveç ile Danimarka arasındaki karşılaşma, Erling Haaland için olağanüstü bir geceye sahne oldu. Biri son anlarda penaltıdan olmak üzere iki gol atan Haaland, ülkesinin 3-2'lik galibiyetinde başrolü oynadı ve salı günü Norveç'i çeyrek finale taşıdı.

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Norveç, Portekiz ve Danimarka, A Ligi 4. Grup'ta çeyrek final biletlerini kapmak için ilk iki sıra uğruna mücadele ediyordu. Norveç Milli Takımı bu karşılaşmaya, alacağı kötü bir sonucun kendisine elenmeye mal olabileceğinin farkında olarak çıktı.

Norveç uzun süre Danimarka deplasmanından mağlubiyetle ayrılacağını düşündü ancak Haaland'ın başka planları vardı. Haaland 33. dakikada ağları havalandırdı fakat VAR devreye girerek golü iptal etti. Bu durum, Manchester City golcüsünün konsantrasyonunu bozmadı.

Sadece dört dakika sonra Haaland bir kez daha ağları sarstı ve bu kez gol geçerli sayıldı. Böylece son dakikalara kadar her şeye açık geçen maçta ülkesine önemli bir moral kazandırdı.

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Bitiş düdüğü yaklaştıkça heyecan da arttı. Martin Ødegaard, Norveç'e beraberlik golünü kazandırdı, ardından Norveç uzatma dakikalarında penaltı kazandı. Topun başına geçen Haaland penaltıyı başarıyla gole çevirdi ve 90+6. dakikada ülkesine 3-2'lik nefes kesen bir galibiyet getirdi.

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Bu galibiyetle Norveç Milli Takımı, son anlarda Danimarka'yı geçerek UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek finale yükselmeyi garantiledi. Haaland, attığı iki kritik golle maçın en çok öne çıkan ismi oldu.

Manchester City golcüsünün attığı iki golün önemi, Norveç'i bir üst tura taşımakla sınırlı kalmadı. Bu goller milli takım kariyerine de dikkat çekici bir istatistik ekledi: Haaland, ülkesinin formasıyla attığı gol sayısını sadece 62 maçta 68'e çıkardı.

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Haaland bu sayede, Fransa Milli Takımı formasıyla 67 gol atan Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappé'yi geride bıraktı. Ancak Mbappé bu rakama ulaşmak için 108 maça ihtiyaç duydu. Bu da Norveçli golcüden 46 maç fazla anlamına geliyor. Kaynak: Foot Mercato.

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