90+10. dakikada ünlü eski Ajax oyuncusunun yaptığı talihsiz kendi kalesine gol, Bayern'e bir puanı kurtardı

Bayern Münih, 1. FC Heidenheim ile oynadığı maçtan son anda bir puan almayı başardı. Allianz Arena'da oynanan bu heyecan verici maç, şampiyonun uzatma dakikalarının sonlarında eski Ajax kalecisi Diant Ramaj'ın yaptığı talihsiz bir kendi kalesine golüyle 3-3 berabere sona erdi. Uzun süre Bayern nadir bir mağlubiyete doğru gidiyor gibi görünüyordu, ancak tuhaf bir son dakika gelişmesi takımı kurtardı.

Dikkat çeken nokta, Bayern'in önümüzdeki Çarşamba günü Paris Saint-Germain ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi rövanş maçı öncesinde yıldız oyuncularının çoğunu dinletmesiydi. İlk yarıda, topun çoğunluğunu elinde tutan ancak neredeyse hiç gol şansı yaratamayan ev sahibi takım için uzun süre her şey yolunda görünüyordu. Ancak Heidenheim maçın ilerleyen dakikalarında oyuna ağırlığını koydu ve ilk gerçek fırsatında hemen golü buldu. Budu Zivzivadze, bir köşe vuruşunun ardından skoru açtı ve konuk takımı öne geçirdi.

Kısa süre sonra skor 0-2 oldu; Eren Dinkçi, Bayern'in savunmasındaki hatadan yararlanarak soğukkanlılıkla golü attı. Şampiyonun buna bir cevabı yoktu ve ilhamsız görünüyordu, ta ki Goretzka devre bitmeden hemen önce güzel bir serbest vuruşla skoru 1-2'ye getirene kadar. Böylece Bayern'i bir nebze de olsa hayatta tuttu.

İkinci yarıda Kompany, Harry Kane, Luis Díaz, Joshua Kimmich ve Michael Olise'yi sahaya sürdü. Bayern hemen baskıyı artırdı ve bu da kısa sürede beraberlik golüne yol açtı. Goretzka yine golcü kimliğini gösterdi ve bir köşe vuruşundan 2-2'yi attı.

Bayern baskıyı sürdürmeyi planlıyordu, ancak Heidenheim şaşırtıcı bir şekilde ayakta kaldı. Konuk takım kontratak fırsatlarını kolluyordu ve geçişlerde tehlikeli olmaya devam etti. Kimmich ve Olise gibi oyuncuların fırsatlarına rağmen Bayern, bitiricilikte keskinlikten yoksundu.

Maçın bitimine 15 dakika kala Heidenheim bir kez daha golü buldu ve bu sefer bu gol belirleyici oldu. Hızlı bir kontra atak sonrasında Zivzivadze topu uzak köşeye güzelce gönderdi ve takımını yeniden öne geçirdi: 2-3.

Uzatmaların onuncu dakikasında Bayern skoru eşitledi: Olise'nin uzak mesafeden çektiği şut direkten sekti ve kaleci Ramaj'ın sırtından geçerek ağlara gitti: 3-3. Böylece Bayern, son anda nadir görülen bir iç saha yenilgisini önledi.