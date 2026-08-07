Barcelona, Manchester City'nin mevcut yıldızı Rodri'yi yaklaşık 9 yıl önce, oyuncunun Villarreal ile kariyerinin başlangıcında olduğu dönemde kadrosuna katmaya çalışmıştı. Söz konusu olay 2017 yılına dayanıyor.

Bu detayların ortaya çıkması, Rodri'nin adının transfer piyasasının gündemine güçlü bir şekilde geri dönmesiyle aynı döneme denk geliyor. Zira Barcelona, birkaç saat öncesine kadar ezeli rakip Real Madrid'e transfer olmaya yakın görünen oyuncuyla yürütülen müzakerelere dahil oldu.

Barcelona'nın bu hamlesi, sakatlıktan iyileşmekte olan Hollandalı orta saha oyuncusu Frenkie de Jong'un uzun süreli yokluğunu telafi etme arayışından kaynaklanıyor.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre Barcelona, o dönem 21 yaşında olan Rodri'yi gelecekte Sergio Busquets'in yerini doldurmak için düşündüğü seçenekler arasına koymuştu. Ancak Katalan kulüp geç harekete geçti; çünkü oyuncu, Atletico Madrid'e dönüş yolunda çoktan ileri bir aşamaya gelmişti.

Barcelona 2017'de geç harekete geçti

Hikaye, Aralık 2017'ye dayanıyor. Rodri o dönemde, Atletico Madrid'in altyapı kategorilerinde yetiştikten sonra Villarreal forması giyiyordu ve İspanyol takımıyla ve İspanya 21 yaş altı milli takımıyla sergilediği performans sayesinde dikkatleri üzerine çekmeye başlamıştı.

Barcelona, oyuncuyu bir süredir takip ediyordu ve onda gelecekte Sergio Busquets'in halefi olabilecek orta saha oyuncusunu görmüştü. Kulüp, ardından onunla anlaşma olasılığını araştırmak için hamlelerine başladı.

Ancak Barcelona oyuncuyla ilgili ciddi temaslara başladığında, Rodri Atletico Madrid'e dönmek için ilkesel onayını çoktan vermişti. Bu transfer ise resmi olarak ancak Mayıs 2018'de açıklandı.

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Rodri, Villarreal ile sözleşmesini Haziran 2022'ye kadar uzatmış, sözleşmesindeki serbest kalma bedeli de 12 milyon avrodan 25 milyon avroya yükseltilmişti.

İspanyol gazete, Villarreal'in serbest kalma bedelini yükseltme kararının, kulübün aralarında Barcelona'nın da bulunduğu birçok takımın oyuncuya ilgi duyduğunu bilmesi nedeniyle alındığını belirtti. Bu durum, kulübe oyuncunun ayrılışında daha yüksek bir bedel elde etme fırsatı verdi.

Sonunda Rodri, 20 milyon avrosu sabit, 5 milyon avrosu ise değişkenler ve primlerden oluşan toplam 25 milyon avro karşılığında Atletico Madrid'e transfer oldu.

Atletico Madrid'den Manchester City'ye

Rodri'nin kariyerinde yeni bir adım atması uzun sürmedi. Manchester City, 2019 yazında oyuncunun Atletico Madrid ile olan sözleşmesindeki 70 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödedi.

O tarihten itibaren Rodri, İngiliz takımının en önemli dayanaklarından biri haline geldi ve 2024 yılında Altın Top'u kazanmasının yanı sıra İspanya milli takımıyla Avrupa Kupası'nı da kazanarak kariyerinin zirvesine ulaştı.

Rodri'nin Manchester City ile sözleşmesinde bir yıl kaldı. Barcelona ise, Katalan kulüp müzakerelere güçlü bir şekilde dahil olmadan önce Real Madrid'e transfer olmaya yakın olan oyuncuyu kadrosuna katmayı arzuluyor.

Transfer tamamlanır ve Rodri Barcelona'ya geçerse, Katalan kulüp yaklaşık 9 yıl önce başlayan bir döngüyü kapatmış olacak. Zira kulüp, o dönemde Busquets'in yerini doldurmak için aynı oyuncuyla anlaşmaya çalışmış, ancak iş işten geçtikten sonra harekete geçmişti.