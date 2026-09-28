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AFC Ajax v Panathinaikos FC - UEFA Europa LeagueGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Çeviri:

9 yıl süren şok sonrası: Abdelhak Nouri'nin kardeşi durumu hakkında güncelleme yaptı

Ajax - NEC Nijmegen
Ajax
NEC Nijmegen
Eredivisie
Lesotho - Fas
Lesotho
Fas
Africa Cup of Nations Qualification
A. Nouri
Hollanda
Lesotho
Fas

"Gülümsemesi farklı bir anlam taşıyor"

  Abdelhak Nouri'nin ani bir kalp krizi geçirmesinin ardından geçen dokuz yılın sonunda, kardeşi eski Ajax Amsterdam oyuncusuyla ilgili umut verici haberler paylaştı.

 Faslı kökenli Hollandalı orta saha oyuncusu, 2017 yılında Werder Bremen'e karşı oynanan bir hazırlık maçında yere yığılmıştı; o dönemde henüz 20 yaşındaydı.

Oksijen yetersizliği nedeniyle ağır bir beyin hasarı yaşadı ve yaklaşık üç yıl süren bir komaya girdi. Kardeşinin açıklamalarına göre bugün sağlık durumu düzelmiş görünüyor.

Kardeşi "Foot Mercato" sitesine şunları söyledi: "İyi durumda, hâli stabil. Özellikle başlangıçtaki durumuyla kıyaslandığında öyle. Kardeşim kazadan sonra Hollanda'ya döndüğünde çok zorlu bir dönemdi. O döneme kıyasla şimdi işler çok daha iyi."

Kardeşi ayrıca son derece dokunaklı bir anıyı da hatırladı: Nouri'nin kazasından üç yıl sonra attığı ilk kendiliğinden gülümseme.

Aile bir araya geldiğinde, yapılan bir şakanın eski futbolcuyu güldürdüğü anlaşılıyor: "Bugün bile onun gülümsemesi, başkalarının gülümsemesinden tamamen farklı bir anlam taşıyor. Bu, bizi tanıdığının ve anladığının bir teyidi gibiydi."

Nouri'nin hikâyesi Hollanda futbolunu, özellikle de eski oyuncusunun anısına 34 numaralı formasını emekliye ayıran Ajax'ı derinden etkiledi.

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