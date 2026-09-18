9 yeni isim ve sürpriz bir dönüş: Mancini İtalya'nın kadrosunu açıkladı

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, önümüzdeki uluslararası ara döneminde oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçları için 34 futbolcudan oluşan aday kadroyu açıkladı. Kadroda ilk kez çağrılan 9 yeni ismin yanı sıra, bazı istisnai isimlerin de sürpriz dönüşleri dikkat çekti.

61 yaşındaki teknik adam, geçtiğimiz temmuz ayının sonunda 2030 yılına kadar uzanan bir sözleşmeyle Azzurri'nin teknik direktörlük görevine dönmüştü. İtalya, Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye ile iki maç oynayacak, ayrıca Belçika ve Fransa'ya konuk olacak.

Mancini, ikinci dönemine 25 Eylül Cuma günü Roma'daki "Olimpico" Stadı'nda oynanacak Belçika maçıyla başlayacak; ardından 28 Eylül'de Türkiye ile karşılaşmak üzere yola çıkacak, daha sonra 2 Ekim Cuma günü Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa'yı ziyaret edecek. Azzurri, 5 Ekim'de ise Bologna'daki "Dall'Ara" Stadı'nda Türkiye Milli Takımı'nı ağırlayacak.

Kadroda ilk kez 9 yeni isim yer aldı. Bunlar: Massimo Pisina (Bologna kalecisi), Daniele Ghilardi (Roma defans oyuncusu), Michael Kayode (Brentford beki), Eddie Kouadio (Monza defans oyuncusu), Alessandro Romano (Cagliari orta saha oyuncusu), Issa Doumbia (Sporting Lizbon'un yetenekli oyuncusu), Sebastiano Esposito (Sassuolo forveti), Antonio Vergara (Napoli forveti) ve Muhammed Ali Zuma (Nürnberg forveti).

Ayrıca Onest Ahanor (Atalanta ve Chelsea üzerinden Crystal Palace'a transfer olan oyuncu) ile Borussia Dortmund'un oyun kurucusu Samuel Iñacio'nun kadroda yer aldığı kesinleşti. Mancini, Ekim 2024'ten bu yana İtalya forması giymeyen ikili Nicolò Fagioli ve Nicolò Zaniolo'yu da davet etti. Rolando Mandragora ise son olarak Mart 2021'de çağrılmasının ardından milli takıma dönüyor. Chelsea oyuncusu Marco Palestra, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

İtalya Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi maçları aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Pisina (Bologna), Guglielmo Vicario (Juventus).

Savunma: Onest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddie Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta).

Orta saha: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Issa Doumbia (Sporting Lizbon), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham).

Forvet: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuel Iñacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese), Muhammed Ali Zuma (Nürnberg).

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