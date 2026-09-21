Türkiye Süper Ligi'nin altıncı haftasında Trabzonspor, cumartesi günü kendi sahasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Bu maçta bu sezon ligdeki yedinci golünü tamamlayan bir "hat-trick" kaydeden Mısırlı yıldız Muhammed Salah, kulübün son dokuz sezondaki en iyi başlangıcını yapan oyuncu oldu.

Salah, Trabzonspor formasıyla ilk kez Türkiye Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda oynadıkları ve 1-1 berabere kaldıkları Kasımpaşa maçının 58. dakikasında sahaya çıktı. Ardından ikinci maçında Başakşehir'e karşı iki gol kaydederek takımını 2-1'lik galibiyete taşıyıp imzasını attı.

Daha sonra "Mısırlı Kral", Karadeniz ekibinin Ümitspor'a 2-1 kaybettiği bir sonraki maçta bir gol attı. Ardından dördüncü haftada Gençlerbirliği'ne karşı alınan 5-0'lık galibiyette kaydettiği penaltı golüyle ligdeki gol sayısını 4'e yükseltti.

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Galatasaray karşısında ise üçlük kaydederek gol sayısını 7'ye çıkardı ve ligin gol krallığı yarışının lideri oldu.





Trabzonspor formasıyla 9 sezondur görülmeyen bir başarı

Türk gazetesi Hürriyet'e göre, "Muhammed Salah, 2017-2018 sezonunda aynısını yapan emekli yıldız Burak Yılmaz'ın ardından, Türkiye Ligi'nin ilk altı haftasında 7 gol kaydeden ikinci Trabzonsporlu oyuncu oldu."

Aynı kaynağa göre, kırmızı-mavi renkli takımın gollerinin %54'ünü kaydeden Salah, bu dönemde Sörloth, Cornelius, Nwakaeme, Rodallega ve Onuachu gibi aynı takımın formasını giyen oyuncuları geride bıraktı.