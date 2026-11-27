Brezilyalı efsane Ronaldo, kulübü ve ülkesi adına tarihî bir yıl geçiren Harry Kane’in Ballon d’Or zaferini ‘sonuna kadar hak edilmiş’ olarak nitelendirdi. Ödülü iki kez kazanan efsanevi forvet, Kane’in zaferinin klasik santrforların dünya futbolunda yeniden öne çıktığını gösterdiğine inanıyor.

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Kane, İngiliz futbolcuların ve klasik santrforların uzun bekleyişine son verdi

Kane, ödülü geçen ay Londra Palladium’da kazandı. Attığı 73 golün ardından Kylian Mbappe ve Lamine Yamal’ı geride bıraktı. 33 yaşındaki İngiltere kaptanı, Bayern Münih formasıyla Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi’nde öne çıkarken ülkesini de Dünya Kupası yarı finaline taşıdı.

Ödülü iki kez kazanan Ronaldo (1997 ve 2002), Kane’in zaferini sahnede duyurdu. Kane, Karim Benzema’nın 2022’deki zaferinden bu yana ödülü kazanan ilk klasik santrfor, Michael Owen’ın 2001’deki zaferinden bu yana da ödülü kazanan ilk İngiliz futbolcu oldu. Böylece Ballon d’Or’u kazanan beşinci İngiliz futbolcu unvanını aldı.

Ronaldo, klasik santrforun dönüşünü kutladı

Ronaldo, Stick to Football podcast’inde bir başka santrforun futbolun en büyük bireysel ödülünü kazanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ronaldo, “Bence onun adına güzel bir şeydi ve ödülü sonuna kadar hak etti. Hem onun hem de kendim için sevindim çünkü 9 numara geri döndü. Çok mutluyum. Önemli bir ödülü kazanan bir 9 numara görmeyeli uzun zaman olmuştu. Üstelik çok da iyi bir insan. Yani sonuna kadar hak etti. Onun adına çok ama çok sevindim” dedi.

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Liverpool efsanesi Jamie Carragher’ın ödüle Brezilya’da ve İngiltere’de nasıl bakıldığını sorması üzerine Ronaldo, ödülün dünya çapındaki önemine dikkat çekerken seçim kriterlerini sorguladı.

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“Bizim için çok önemli. Her yerde önemli” diye ekledi. “Belki İngiltere’de, en son Michael Owen’la kazanmış olduğunuz için Harry Kane’le birlikte yeniden önemli hâle gelmiştir.

“Ama bence oyuncuların bir araya gelip geçen sezonu ve neler yaptıklarını konuşmaları çok önemli. Dünyanın en iyi oyuncularının hangi kriterlere göre belirlendiği konusunda hâlâ şeffaflık yok. Kaptanların ve gazetecilerin oy kullandığını biliyoruz ama o kesinlikle en iyi forvet.”

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Günümüzün forvetleri geçmişe göre çok daha fazla korunuyor

Ronaldo’nun kariyeri iki ciddi diz sakatlığıyla sekteye uğramıştı. Bunlardan biri, sahalara dönüşünün henüz altıncı dakikasında yaşanmış ve onu bir yılı aşkın süre futboldan uzak bırakmıştı. Nesilleri karşılaştıran Ronaldo, daha fazla korundukları için günümüz forvetlerinin işinin “çok daha kolay” olduğunu söyledi.

“Keşke o dönemde ben de korunsaydım” dedi. “O dönemde çok çektik. Bizim neslimizde her yerde acımasız oyuncular vardı. Oynadığım her yerde böyle pek çok oyuncuyla karşılaştım ve korunmuyorduk. Şimdi şükürler olsun ki oyuncular çok daha fazla korunuyor ve bu da adil. Tek pişmanlığım, kendi dönemimde bu korumaya sahip olmamamdı.”

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Kane, ayak bileği sakatlığının ardından sezonun son bölümünde dönmeyi hedefliyor

Ancak ödülü kazandıktan sonra Kane’in sol ayak bileğindeki bağda yırtık oluştu . İngiltere kaptanı şimdi “sezonun kritik son bölümünde” sahalara dönmeyi hedefliyor.