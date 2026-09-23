Faslı yıldız Halid Butayb'ın 39 yaşında futbolu bıraktığını açıklamasının yankıları, Kevkeb el-Merakişi kulübüyle son sezonunu tamamlamasının ardından Avrupa medyasında hâlâ sürüyor. Böylece esas olarak Fransa sahalarında geçen profesyonel kariyerini noktalamış oldu.

Fransız "L'Équipe"gazetesi, Butayb'ın kariyerini bitirdiğini yakın zamanda açıkladığını öne çıkardı. Oyuncu, "Instagram" hesabından yaptığı paylaşımda açıklamasına kariyerinin en dikkat çekici anlarına ait videoları da ekleyerek "Bir sayfa kapanıyor" ifadesini kullanmıştı.

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Butayb, Fransa'nın Gard iline bağlı Bagnols-sur-Cèze'de dünyaya geldi ve kariyerinin büyük bölümünü Fransa'da, özellikle ikinci lig olan Ligue 2'de geçirdi. Burada Gazélec Ajaccio, Strasbourg, Le Havre, Paris FC ve Pau olmak üzere 5 kulüpte 186 maçta 55 gol kaydetti.

Butayb, 2016-2017 sezonunda Strasbourg'la 20 gol atarak turnuvanın gol krallığı listesinde ikinci sırayı aldı. Ayrıca Uzès, Bagnols-Pont, Istres ve Luzenac amatör kulüplerinde de forma giydi.

Faslı forvet, Fransa Ligue 1'de tek bir sezon geçirdi; 2015-2016'da Gazélec Ajaccio ile 31 maçta 6 gol attı.

Fransa dışında Butayb üç kulüpte oynadı: 2017 ile 2019 arasında 51 maçta 17 gol kaydettiği Türk kulübü Malatyaspor, 2019 ile 2020 arasında 24 maçta 5 gol attığı Mısır kulübü Zamalek ve emekliliğinden önceki son deneyimi olan, 2025-2026 sezonunda 15 maçta 1 gol kaydettiği Faslı Kevkeb el-Merakişi.

Butayb ayrıca 2016 ile 2019 arasında Fas Millî Takımı'yla 24 uluslararası maça çıktı ve bu maçlarda 9 gol kaydetti. 2018 Dünya Kupası'na katıldı ve grup aşamasında İspanya karşısında oynanan ve 2-2 sona eren maçta ilk golü attı.

Butayb veda videosunda şunları söyledi: "Bu formayı giymek, ülkemi temsil etmek ve aileme mutluluk yaşatmak, hayal ettiğimden çok daha büyük bir şeydi."

Profesyonel kariyerinin sona ermesinin ardından Butayb, üçüncü bölgesel ligde mücadele eden yetiştiği kulüp FC Bagnols-Pont'a döndü.

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