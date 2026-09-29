"9 değişiklik ve çılgın bir sevinç": Zidane Fransa Milli Takımı'nın yeni kuralını açıkladı

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, oyuncularının Belçika karşısında alınan zorlu 1-0'lık galibiyette sergilediği performanstan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, takımdaki tüm oyuncuların forma giymesinin mevcut aşamadaki en önemli hedeflerinden biri olduğunu vurguladı.

Zidane'ın maç sonrası açıklamaları yalnızca sözde kalmadı; teknik direktör bunu Türkiye maçında sahaya çıkan kadroda "9 değişiklik" yaparak fiilen hayata geçirdi ve bir dizi oyuncuya ilk kez ilk 11'de sahaya çıkma fırsatı tanıdı. Bu tercih, Fransız teknik adamın beğenisini kazanan bir performansı da beraberinde getirdi.

Zidane, Michael Olise'nin 88. dakikada attığı ölümcül golün ardından oluşan coşkulu atmosferde maç sonrası "TF1" kanalına konuştu; Fransız teknik adam, takımının Belçika karşısında ortaya koyduğu oyundan oldukça etkilenmiş görünüyordu.

Zidane şunları söyledi: "Evet, sadece topla oynamada değil. Bu gece durum Türkiye maçına benziyordu, ama saha zemini çok daha iyiydi. Her şeyde mükemmeldik, güçlü bir Belçika takımı karşısında baskıda da öyle."

Sözlerine şöyle devam etti: "Direndik, harika ve cesurduk, rakibin yarı sahasına doğru çıkmaktan korkmadık ve hoşuma giden buydu, istediğimiz de bu. İkinci yarıda belki biraz geriye çekildik, ama bu anlaşılır bir durum, çünkü 9 değişiklik yaptık. Asıl harika olan ise herkesin forma giymesi, sevdiğimiz de bu."









Olise, Zidane'ın sevincini coşturdu

Belirleyici an 88. dakikada geldi; birkaç dakika önce oyuna sonradan giren Michael Olise, Belçika savunmasını yararak ilerledi, ardından bir savunma oyuncusunu çalımlayıp sol ayağıyla ağlara sert bir şut gönderdi ve büyük bir Fransız sevincini ateşledi. Zidane, golün ardından kendini tutamadı ve yedek kulübesindeki oyuncuların büyük coşkusu eşliğinde kenar çizgisinde içten bir sevinç gösterisine başladı.

Maçın ardından Fransız teknik adam, geniş bir gülümsemeyle sevinç anının ayrıntılarını yeniden anlattı ve Bayern Münih oyuncusunun golünden etkilendiğini itiraf ederek şöyle konuştu: "Ne yaptığımı bilmiyorum. Olise'nin çalım attığını gördüm ve kendi kendime dedim ki: gol atacak. Onu tüm benliğimle destekliyordum!" Bu, Zidane yönetiminde Olise'nin Fransa forması altında attığı ilk goldü ve Fransız teknik adama gecenin en dikkat çekici anlarından birini yaşattı.

















İlk 11 diye bir şey yok

Zidane, aralarında Da Cunha, Jacquet, Diouf ve Lepaul'ün de bulunduğu bir dizi oyuncuyu ilk kez ilk 11'de sahaya sürerek Belçika karşısında yaptığı tercihleri övdü ve forma giyme yarışının herkese açık olduğunu vurguladı.

Şöyle konuştu: "İşin özü tam olarak bu, hepimiz bu işin içindeyiz. Bu takımda sevdiğim şey herkesin aidiyet hissi duyması ve takımım için istediğim de bu. Herkes bu işin içinde olmalı ve şöyle düşünmeli: ben de bir katkı sunacağım."

Şöyle açıkladı: "Sonrasında kararları vermek bana düşüyor, ama onların hazır olması gerekiyor. Hepsi hazırdı. 9 değişiklik yaptık ve hepsi olağanüstüydü."

Zidane ayrıca Da Cunha, Doué ve Jacquet'nin performanslarını da övdü ve konuşmak için tek bir oyuncu seçmenin zorluğuna dikkat çekerek şunları ekledi: "Sadece tek bir oyuncudan bahsetmek zor. Bu bir takım."









Zidane dinlenmek istiyor

Türkiye karşısında ikna edici olmayan bir başlangıcın ardından Fransa Milli Takımı, Belçika karşısında daha derli toplu ve baskın bir görüntü çizdi; ancak Zidane, Fransa Stadı'nda İtalya ile oynanacak bir sonraki maçla erkenden meşgul olmayı reddederek oyuncularına soluklanma fırsatı tanımayı tercih etti.

Şöyle konuştu: "Dinlenmeye ihtiyacımız var. Çok yolculuk yaptık ve yeterince antrenman yapamadık. Takımımdaki oyuncuların toparlanmasını ve biraz dinlenmesini çok istiyorum. Evimize döneceğiz ve bu iyi bir şey."

Belçika galibiyetinin ardından, Zidane'ın belirli ve sabit bir oyuncu grubuna dayanan bir takım değil, tüm bireylerinin fırsat geldiğinde üstlenebilecekleri bir rolleri olduğunu hissettiği bir takım kurmak istediği açıkça görülüyordu.