9 değişiklik: Real Madrid, oyuncularının yeni sezon forma numaralarını açıkladı

Real Madrid, 2026-2027 sezonu için oyuncuların forma numaralarını resmen açıkladı. Geçen sezona göre 9 değişikliğin yaşandığı listede, 23 yaşın altında olmaları nedeniyle yedek takıma da kaydedilebilecek olmalarına rağmen genç oyuncular Carlos Espi ve Yan Diomande'ye A takımda numara verilmesi de yer aldı.

Kraliyet kulübünün resmi açıklamasına göre, İspanyol forvet Espi, Dani Ceballos'un giydiği 19 numarayı giyecek; Fildişi Sahili'nden Diomande ise 25 numarayı taşıyacak. Bu adım, teknik yönetimin genç ikilinin yeteneklerine olan güvenini yansıtıyor.

Yeni oyuncular numaralarını aldı

Yaz transfer döneminde Kraliyet kulübünün saflarına katılan yeni oyuncular resmi numaralarına kavuştu: Fransız Ibrahima Konate, Gonzalo'nun giydiği 16 numarayı giyecek; İspanyol Marc Cucurella, Marco Asensio'nun boşalttığı 17 numarayı aldı; Portekizli Bernardo Silva, Fran Garcia'nın bıraktığı 20 numarayı giyecek; Hollandalı Denzel Dumfries ise geçen yıl Sergio Huesen'in giydiği 24 numarayı aldı.

İç değişiklikler

Yeni transferlerin dışında, 3 oyuncu bu yeni sezon için numaralarını değiştirdi. Asensio, futbolu bırakan Dani Carvajal'dan 2 numarayı aldı; İspanyol-Hollandalı savunmacı Huesen, Avusturyalı David Alaba'nın giydiği 4 numaraya geçti; orta saha oyuncusu Thiago Pitarch ise yedek takımdaki 27 numarasını korudu.

Öte yandan, geçen sezonun ikinci yarısını Fransız takımı Olympique Lyon'da kiralık olarak geçiren Brezilyalı Endrick, Kraliyet takımının saflarına tam anlamıyla döndüğüne işaret ederek yeniden 9 numarayı giyecek.

Yeni transferlere yer yok

A takımın tüm numaraları tükenmiş durumda olduğundan, Real Madrid yaz transfer dönemi kapanmadan önce yeni bir oyuncu kadroya katmaya karar verirse, gelecek yeni oyuncuya numara açabilmek için mevcut oyunculardan birinden vazgeçmek zorunda kalacak.

Yeni numaraların resmen açıklanmasının ardından, ikisi de 23 yaşın altında olan Carlos Espi ve Yan Diomande'nin yedek takım Castilla ile kaydedilmesi seçeneği elendi.

Yeni sezonun başlangıcı

Beyazlı kulüp, La Liga'daki ilk maçında önümüzdeki cumartesi günü, 22 Ağustos'ta Espanyol ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Kraliyet takımının yeni yıldızlar ve gelecek vadeden gençlerle güçlendirilmiş bir kadroyla yerel ve kıtasal kupalarını savunmayı hedeflediği yeni bir sezonun başlangıcı olacak.

Real Madrid'in tam numara listesi

Kaleciler: Courtois (1), Lunin (13)

Savunma: Asensio (2), Militao (3), Huesen (4), Trent Alexander-Arnold (12), Konate (16), Cucurella (17), Carreras (18), Rüdiger (22), Mendy (23), Dumfries (24).

Orta saha: Bellingham (5), Camavinga (6), Valverde (8), Tchouameni (14), Arda Güler (15), Bernardo Silva (20), Thiago (27).

Hücum: Vinicius Junior (7), Endrick (9), Mbappe (10), Rodrygo (11), Espi (19), Brahim Diaz (21), Yan Diomande (25).